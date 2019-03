6 trucs pour calmer sa colère

Quand la pression monte et que la colère vous envahit, vous pouvez agir pour la calmer en utilisant l’une de ces six astuces.

ESB Professiona / Shutterstock

Déceler les premiers signes

Essayez d’être attentif aux premiers signes annonçant que la colère commence à s’infiltrer en vous. Reconnaissez les symptômes comme l’apparition de tensions musculaires, une respiration plus rapide, une sensation de chaleur, le cœur qui bat plus vite, etc. Vous pourrez agir plus rapidement pour vous calmer et éviter l’escalade des émotions fortes. Plus vous êtes conscient qu’une colère s’installe, plus il est facile de la désamorcer.

Voyez comment votre corps réagit lorsque vous êtes en colère.