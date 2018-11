Survivre à l’heure de pointe: 8 trucs pour garder son sang froid

Si vous savez que vous avez une longue route à parcourir, soyez bons pour vos pieds et troquez vos chaussures de travail pour une bonne paire d’ espadrilles bien confortables. Changer de chaussures pour rentrer chez vous a un autre avantage : cela envoie à votre corps le signal qu’il est temps de relaxer après une dure et longue journée de bureau.

Changez d’air pour relaxer durant l’heure de pointe!

Des études indiquent que la lavande peut apaiser les angoisses et réduire la tension systolique. Cette fragrance pourrait donc vous aider à vous calmer une fois coincé dans les embouteillages et entouré de petites brutes du volant qui normalement vous donneraient envie de hurler. Branchez un diffuseur d’aromathérapie pour répandre des odeurs susceptibles de chasser le stress dans votre voiture.

