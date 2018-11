Être voisin, c’est parfois bien plus qu’habiter la porte d’à côté. Des lecteurs et collaborateurs de Sélection Reader’s Digest témoignent de moments remarquables, d’actes de générosité et de relations façonnées au fil des ans.

M. Proulx est parti quelques semaines plus tard, en février. C’est un voisin que je n’oublierai jamais. Par des gestes aussi simples qu’un sourire, on peut parfois rendre la vie des gens plus agréable…

Je lui ai rendu visite toutes les semaines pendant quelques mois. Je lui apportais de la soupe et, lui, il me parlait de sa vie et des gens qui l’ont quitté au fil des ans. Puis, un jour, il m’a dit « merci ». Il m’a confié que j’avais rendu ses derniers jours plus beaux. C’était son anniversaire, il avait 85 ans.

Je suis donc allée le saluer. M. Proulx était d’une grande gentillesse et d’une rare générosité. Nous avons longuement discuté et il m’a raconté toutes sortes d’histoires sur le quartier. Ce jour-là, je me suis dit que j’irais le voir souvent.

« Tu veux jouer au baseball? » C’était en juillet, je devais avoir quatre ou cinq ans tout au plus, mais j’en garde un souvenir encore limpide. J’avais à peine mis les pieds dehors que mon nouveau voisin m’interpellait le plus spontanément du monde, comme les gamins savent si bien le faire. Dès lors, toute notre enfance, mon voisin Pascal et moi nous retrouvions pour jouer, rêvasser, ou pour le plaisir d’être simplement ensemble. Si sa famille était originaire d’Haïti, à des milliers de kilomètres de là, le hasard aura voulu que Pascal et moi habitions côte à côte, alors que nous avions exactement le même âge, sur ce petit bout de rue de la ville de Sherbrooke.

De l’autre côté de la haie

Du temps où l’ennui était la plus terrible affliction, la quiétude de mon quartier m’embêtait. Et puis ils sont arrivés. Les voisins de droite. Avec leur peau mordorée, leurs cheveux noirs et leurs yeux sombres. Du haut de mes 11 ans, je n’avais encore rien vu de tel, du moins pas en vrai. Ensuite, j’ai remarqué leur ribambelle d’enfants. J’ai entendu les fous rires qui les accompagnaient. Je savais déjà que je m’étais fait de nouveaux amis. Les branches de la frêle haie qui nous séparait, fragilisées par les assauts de la petite « Foufou » de quatre ans, les dépassaient à peine. On pouvait donc s’épier mutuellement, et on ne s’est pas gênées pour le faire.

Ma sœur et moi observions leurs plants de menthe, que les enfants mâchouillaient à l’occasion. On humait le fort parfum de gomme balloune qui émanait de leur étrange pipe à bulles, que seul les adultes utilisaient. De l’autre côté de la haie, les enfants reluquaient notre piscine. Rapidement, les regards curieux se sont transformés en échanges. On jouait ensemble. On parlait. On dansait. C’était une incursion dans un nouveau monde, un univers différent et excitant à découvrir. Mes nouveaux voisins nous ont appris la fameuse danse du ventre. On leur a montré en rigolant comment dansent les Québécois. Ils m’ont fait goûter mon premier baklava, dont la pâte feuilletée – et les étés gorgés de soleil – me fera toujours penser à eux.

Clarisse Bérubé, Québec

