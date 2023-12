Comment avoir une peau jeune: 20 conseils de dermatologues

Souvenez-vous d’hydrater vos lèvres et vos mains avant de dormir, conseille la D re Kim. «Il est difficile durant le jour de garder une crème hydratante sur ces parties du corps étant donné que nous passons notre temps à manger, à boire et à nous laver les mains. Raison de plus de profiter de nos huit heures de sommeil pour nous réhydrater à fond.

ISTOCK/MONKEYBUSINESSIMAGES

Dormez suffisamment

«Il est tout à fait vrai d’un point de vue scientifique qu’on devient belle en dormant», jure la Dre Gohara, qui explique que c’est durant la nuit que la peau se régénère naturellement. Dormir trop peu contrarie ce processus, ce qui ternit votre peau et accentue les rides. Et pour ajouter l’insulte à l’injure, le manque de sommeil provoque des montées de cortisol, cette vilaine hormone du stress qui, entre autres méfaits, détériore les collagènes. Des recherches datant de 2015 montrent que les femmes qui dorment entre sept et neuf heures paraissaient plus jeunes, avaient une peau mieux hydratée et se montraient plus satisfaites de leur apparence que celles qui ne dormaient que cinq heures. Une autre étude a démontré que les femmes privées de sommeil montraient deux fois plus de signes de vieillissement (rides, taches brunes, affaissements) que celles qui dormaient suffisamment. Évitez les insomnies en suivant ces conseils pour un sommeil réparateur.