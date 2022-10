Les aliments qui font vieillir la peau plus vite, selon un dermatologue et un diététicien

LAURI PATTERSON/GETTY IMAGES

Nous connaissons bien les effets des excès de pizza, de fritures ou de boissons ultra sucrées que l’on a commis la veille. Les lendemains déchantent… Des pores du visage totalement dilatés, la figure enflée ou marbrée (ou la peau irritée comme légèrement brûlée). Ce pourrait être la façon que choisit votre système pour vous confronter à vos excès et vous rappeler à un juste équilibre.

Tout comme les effets des aliments anti-âge sur la peau, les conséquences de vos choix alimentaires désordonnés peuvent se refléter sur votre teint. Deux cliniciens holistiques ont dressé pour nous la liste des aliments qui font vieillir la peau, et les caractéristiques qu’ils ont en commun.

La raison scientifique de l’effet vieillissant de certains aliments sur la peau

Les aliments qui précipitent le vieillissement cutané ont des points en commun, selon Dana Ellis Hunnes – diététiste et auteure – et la Dre Jessica Krant – dermatologue et spécialiste en mode de vie. Ils sont très inflammatoires, pauvres en fibres et en antioxydants et souvent d’origine animale.

Consommer des aliments inflammatoires augmente le nombre de marqueurs d’inflammation dans le corps. Ceux-ci écourtent les mini structures d’ADN, appelées télomères, qui sont situées aux extrémités des chromosomes, ce qui accélère significativement le vieillissement de la peau.

La Dre Ellis Hunnes ajoute que ne pas manger suffisamment de légumes et de fruits entiers, qui sont riches en antioxydants, peut accentuer ce processus. Les antioxydants protègent le corps des radicaux libres nocifs souvent présents dans les aliments mauvais pour la peau que nous allons décrire ci-dessous. Sans eux, les radicaux libres peuvent se multiplier et étendre l’inflammation à travers l’organisme, faisant vieillir plus rapidement les cellules cutanées saines.

Selon la Dre Krant et Ellis Hunnes, les cinq aliments suivants sont les plus susceptibles d’accélérer le vieillissement de votre peau.

Boissons gazeuses sucrées et bonbons

SCIENCE PHOTO LIBRARY/GETTY IMAGES

Les sucres raffinés et transformés dans les aliments emballés, comme les boissons gazeuses, les bonbons et les barres de confiserie, causent de l’inflammation.

Selon une étude en dermatologie faite en 2010, le sucre fait aussi vieillir la peau en causant la réticulation des fibres de collagène. Cela veut dire qu’il provoque des rides et une peau plus sèche et moins élastique.

Produits laitiers

NEVODKA/GETTY IMAGES

Certains produits laitiers sont remplis de graisses saturées et contiennent des gras trans nocifs qui sont inflammatoires et favorisent le vieillissement cutané. «La recherche démontre que le régime alimentaire occidental type fait de viandes et de produits laitiers saturés de cholestérol et dépourvus de fibres, cause l’inflammation et le vieillissement de la peau», souligne la Dre Krant.

Les produits laitiers pourraient être à l’origine de vos éruptions cutanées récurrentes. La caséine, une protéine du lait, déclenche l’inflammation et obstrue les pores, provoquant de l’acné et d’autres affections cutanées qui peuvent accélérer le vieillissement de vos cellules cutanées.

Viandes transformées

VIA PUPPYLOVEHOTDOGS.COM

Le bacon, le pepperoni, le salami… Que ce soit dans un sandwich ou sur la pizza, ces garnitures rendent ces plats très appétissants. Mais au-delà de la saveur, elles n’ont aucune valeur nutritive.

Les viandes transformées remplies de sodium peuvent provoquer de l’œdème. Elles recèlent des conservateurs appelés nitrates, qui déclenchent de l’inflammation. De plus, ces viandes absorbent toute la vitamine C, essentielle à la production de collagène et à une peau saine.

Aliments frits

LAURI PATTERSON/GETTY IMAGES

Rien ne bat les aliments frits… (dixit Homer Simpson!) Ils sont délicieux, mais néfastes pour la peau.

Quand on fait frire les aliments dans des huiles chaudes, ils dégagent des radicaux libres qui endommagent la peau et lui retirent rapidement son élasticité. De plus, ils contiennent des gras trans nocifs et des graisses hydrogénées qui réduisent la fluidité des cellules, surchargent le foie et favorisent l’inflammation.

«Évitez ces gras trans reconnus pour être nocifs pour la santé. Optez plutôt pour des aliments entiers naturels», conseille la Dre Ellis Hunnes.

Glucides ultra-transformés

ISTOCK/MAGONE

Ces glucides ultra-transformés et raffinés se retrouvent notamment dans le pain blanc emballé, les beignets, les pâtisseries, les biscuits, les croustilles et les aliments instantanés, entre autres.

La Dre Krant explique que cette malbouffe provoque l’inflammation, ne présente aucune valeur nutritive et à peine de fibres. Augmenter la consommation de fibres favorise la création de bactéries intestinales bénéfiques à l’ensemble de l’organisme, ce qui mène à une peau plus saine.

