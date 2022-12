Les soins anti-âge que les médecins mettent réellement en pratique

Une bonne santé cellulaire est essentielle pour vieillir en beauté, affirme Laura Stix, docteure en naturopathie et hypnothérapeute clinique à Waterloo, en Ontario. Selon elle, «la nutrition clinique est cruciale». Elle choisit par conséquent des suppléments comme le glutathion. «La science examine comment nos aliments et notre microARN sont en train de modifier notre expression génétique. Nous avons donc la possibilité de prendre des décisions réfléchies sur la manière dont nous souhaitons que notre santé évolue, positivement ou négativement.» En d’autres termes, mangez mieux pour vieillir mieux!

«Le matin, je bois du café Bulletproof avec beurre d’herbe et huile de TCM (triglycérides à chaîne moyenne), explique-t-il. Ça me donne beaucoup d’énergie physique et mentale et ça me permet de faire un jeûne intermittent.» Ça veut dire qu’il évite de manger entre 20h et midi le lendemain. «Je dors entre huit et neuf heures par jour et je bois trois à quatre litres d’eau alcalinisée. C’est là la clé de la régénération de la peau, tout ça accompagné d’un supplément de NAD [nicotinamide adénine dinucléotide], un élément responsable de réguler le vieillissement cellulaire et de s’assurer que le corps fonctionne correctement. Il ne fait aucun doute qu’un déficit de sommeil endommage la peau. » Ces secrets anti-âge pourraient ajouter des années à votre vie.

11 / 14

WAVEBREAKMEDIA/SHUTTERSTOCK

Prévention et protection

«Les injections de botox constituent le traitement anti-âge le plus efficace auquel je me prête», affirme le Dr Joshua D. Zuckerman, chez Zuckerman Plastic Surgery à New York. De profondes rides se sont creusées sur mon front en raison de l’âge, des dommages causés par le soleil et de la concentration, et en moins d’une semaine de traitement le botox a lissé ces rides. Le botox est utilisé pour lisser de nombreuses zones du visage et du cou ou pour prévenir les rides.»

Apprenez comment atténuer l’apparence des rides du cou grâce à des techniques professionnelles, plus efficaces qu’un col roulé!… Sans plus tarder, découvrez les soins efficaces contre les rides du cou et du décolleté.