12 réactions dégoûtantes (mais normales) du corps le matin

4 / 12 Andrey_Popov/Shutterstock Yeux bouffis «Le liquide dans notre corps se redistribue lorsqu’on s’allonge, et une partie s’accumule dans la peau autour des yeux pendant que vous dormez», dit le Dr Kalika. Une certaine enflure est normale, mais un excès d’alcool et de sodium, un manque d’eau et le stress peuvent exacerber le problème. Le Dr Kalika vous recommande de vous éclabousser le visage d’eau froide dès le matin, de le sécher avec une serviette et d’exercer une légère pression autour des yeux pour réduire l’enflure. Si vos yeux ne dégonflent pas, il pourrait s’agir d’un problème plus grave. Renseignez-vous sur ces 7 maladies des yeux à connaître.

5 / 12 Pavel Ryabushkin/Shutterstock Odeur corporelle Malgré tous vos efforts et l’application religieuse de déodorant, il est tout à fait normal de sentir mauvais en se réveillant, surtout au niveau des aisselles. Selon le Dr Kalika, beaucoup de choses sont liées aux processus métaboliques qui se déroulent pendant votre sommeil. «Votre corps profite de ce temps d’arrêt pour éliminer les toxines par la sueur et la lymphe, et lorsque les bactéries sur votre peau agissent sur ces excrétions, cela crée des odeurs désagréables, dit-il. Boire beaucoup d’eau et manger des aliments complets à base de plantes peut réduire considérablement les odeurs corporelles matinales.» Saviez-vous que ces 8 aliments altèrent votre odeur corporelle?