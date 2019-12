Sécheresse buccale: pourquoi ai-je toujours la bouche sèche?

Que puis-je faire contre la sécheresse de la bouche?

Bouche sèche, bouche épaisse ou xérostomie: quel que soit le nom que vous donniez à ce malaise, un manque de salive ou d’humidité dans la bouche peut donner lieu à des problèmes agaçants et même embarrassants. Pourquoi les supporter quand vous pouvez y faire quelque chose? Voici quelques réponses à vos questions sur la sécheresse de la bouche.

Pourquoi ai-je la bouche sèche?

Vous avez la bouche sèche quand vos glandes salivaires ne sont pas assez actives pour vous humidifier la bouche. Certains médicaments peuvent en être la cause, notamment les antihistaminiques, les antidépresseurs et les hypotenseurs. La sécheresse de la bouche peut aussi être un symptôme de maladie, comme le diabète. Ou elle peut être provoquée par des changements hormonaux liés à la ménopause. Les personnes dont les nerfs ont été atteints ou qui ont subi un traitement contre le cancer peuvent avoir constamment la bouche pâteuse.

Quelles en sont les conséquences?

Outre l’inconfort, la sécheresse de la bouche peut amener un certain nombre de complications. « La salive contribue beaucoup à maintenir les tissus buccaux en santé et à diminuer la carie dentaire, » déclare le docteur Robert MacGregor, dentiste à Kentville en Nouvelle-Écosse. Elle élimine les particules alimentaires, les acides et les bactéries. Sans elle, vous pouvez avoir plus de cavités et d’infections. En outre, quand vous avez la bouche sèche, vous avez plus de mal à mastiquer et à goûter vos aliments ; vous souffrez plus souvent de maux de gorge, vos lèvres se fendillent, votre voix devient rauque et votre haleine – disons le mot – fétide…

Que puis-je y faire?

Notez d’abord ce qu’il ne faut pas faire. En modifiant votre mode de vie, vous pouvez diminuer les ennuis que vous cause la sécheresse de votre bouche.

‘ Évitez certaines boissons et le tabac

Évitez la caféine, l’alcool et les boissons gazeuses. Évitez aussi le tabac. Tous ces éléments peuvent vous rendre la bouche plus sèche.

‘ Évitez certains aliments

Selon le National Institute of Dental and Craniofacial Research, les aliments très salés ou très épicés peuvent endolorir et irriter une bouche déjà sèche. Évitez de manger des aliments sucrés et collants. Sans salive pour vous nettoyer les dents, vous risquez d’avantage d’avoir des caries. Si vous cédez à la tentation, brossez-vous les dents immédiatement après.

‘ Examinez les ingrédients des produits que vous utilisez

Évitez les rince-bouche contenant de l’alcool : ils auront un effet asséchant sur les tissus buccaux. Évitez également les dentifrices qui renferment du laurylsulfate de sodium. Comme c’est une sorte de sel, vous aurez une sensation de brûlure dans la bouche.

‘ Humidifiez votre bouche

Parmi ce que vous pouvez faire, les choix sont nombreux. « Nous aimerions voir les gens stimuler davantage leurs glandes salivaires, » déclare le docteur MacGregor.

‘ Ayez plus de salive

En mastiquant de la gomme sans sucre, vous stimulez la production de salive. Les bonbons sans sucre, surtout ceux qui sont au citron, à la menthe ou à la cannelle, ont le même effet.

‘ Mouillez-vous les lèvres

Prenez de fréquentes gorgées d’eau ou vaporisez-vous la bouche régulièrement avec un petit vaporisateur rempli d’eau. « L’eau n’est pas aussi bienfaisante que la salive car elle n’a pas les mêmes propriétés, explique le docteur MacGregor ; mais elle a le mérite d’humidifier la bouche. »

‘ Consultez votre dentiste

Demandez à votre dentiste de vous recommander des produits comme des dentifrices ou des rince-bouche spécialement conçus pour soulager les tissus buccaux. Il peut aussi vous prescrire des tampons ou des vaporisateurs de salive artificielle.

‘ Humidifiez l’air de la maison

Gardez un humidificateur en marche dans votre chambre pour ne pas être exposé à l’air sec durant la nuit.

‘ Parlez-en à votre médecin

Si la sécheresse de votre bouche est causée par les remèdes que vous prenez, votre médecin peut modifier la posologie ou la nature de vos médicaments.