8 choses qui changent quand on coupe ses cheveux très courts

Vous portez les cheveux longs depuis des années. Pourquoi ne pas opter pour une métamorphose en demandant au coiffeur une coupe très courte? Voici ce que cela va changer dans votre vie.

1 / 8 Dragon Images/Shutterstock Le changement a du bon, surtout après 25 ans Au secondaire, je me morfondais en pensant à la somptueuse crinière bouclée blonde de Farrah Fawcett – en particulier celle qu’elle arbore sur la photo d’elle en maillot de bain, qui a fait rêver des millions d’adolescents dans les années 1980. Mon ami d’alors avait épinglé cette affiche au-dessus de son lit, ce qui nous rappelait notre objectif commun : pour lui, d’embrasser Farrah, pour moi, d’être Farrah. J’avais les cheveux bruns ondulés et j’étais plutôt potelée – bien loin de mon idéal. Au secondaire, je pouvais heureusement porter mes cheveux longs et laisser mes boucles sauvages. On ne m’imposait plus de les attacher! Je les ai portés ainsi pendant des années. Récemment, à 50 ans, je me suis regardée dans le miroir d’un peu plus près pour découvrir quelque chose d’extraordinaire : je n’avais plus 25 ans! Je suis pas mal et je n’ai pas l’air « vieille ». Mais, il était temps de changer. Mon petit visage disparaissait derrière une masse de cheveux autrefois merveilleuse, mais aujourd’hui incontrôlable. Après que quatre stylistes ont refusé de les couper, j’en ai finalement trouvé un qui a dit : « allons-y ! » Je suis tellement contente du résultat. Assurez-vous de connaitre ces secrets de coiffeur, avant votre prochain rendez-vous.

2 / 8 mimagephotography/Shutterstock Vous allez vous tenir plus droite Au sens littéral. Une fois la coupe faite, je me suis rendu compte que j’étais plus que la somme de mes cheveux. J’ai pris 1,5 cm de hauteur sur la balance du médecin, tout simplement en rectifiant ma posture! Je me sens plus sexy. Ma nouvelle coupe me donne un air un peu insolent : je me sens heureuse, vivante et bien dans ma peau. J’ai aussi un peu changé ma façon de m’habiller : je porte des décolletés plus plongeants et des jupes plus courtes pour mettre mon corps en valeur. Ma démarche est plus sûre et je tiens ma tête et mon cou plus droits, ce qui attire les regards. On ne m’a jamais sifflée dans la rue et on ne s’est jamais retourné sur mon passage avant, mais avec cette coupe, ce n’est plus la même chose. Quand je suis rentrée du salon de coiffure la première journée, un de mes voisins, un jeune gars adorable, a crié de l’autre trottoir : « Hé, sexy, belle coupe ! » Quand j’étais plus jeune, ça m’aurait peut-être offensée, mais maintenant je pense : remettez-en! J’avais toujours cru que mes longs cheveux étaient un atout au lit, mais en fait, ils dérangeaient. Maintenant, mon chum et moi pouvons nous embrasser sans que mes cheveux viennent s’interposer. Prête à assumer vos cheveux gris? Voici à quoi vous attendre!