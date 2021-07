La coupe de cheveux à privilégier, selon la forme de votre visage

L’actrice américaine Reese Witherspoon est la quintessence du visage en forme de cœur, avec un front large et une mâchoire étroite et pointue. Le meilleur atout pour cette forme de visage est la frange, selon Lauren Thompson, styliste au salon Nunzio Saviano. «Une frange balayée sur le côté ou une longue frange avec une raie centrale sont parfaites, car elles attirent toutes deux l’attention loin du menton, pour créer un meilleur équilibre», explique-t-elle.

Si la longueur et la largeur de votre visage sont égales, comme Salma Hayek et Cameron Diaz, vous avez un visage carré. «Les personnes qui ont un visage carré ont une mâchoire lourde», explique Cairns. Donc, en ce qui concerne les coupes, vous souhaitez adoucir les traits autour du menton. Une frange qui encadre le visage avec un dégradé offre du mouvement qui aidera vraiment à adoucir les lignes fortes, selon Cairns.

Coupe de cheveux pour un visage allongé

À ne pas confondre avec un visage ovale. Les visages oblongs (ou allongés) ont tendance à être plus étroits et plus longs (pensez à Liv Tyler). Thompson recommande d’éviter les coiffures longues (en dessous de l’épaule), car elles peuvent attirer le regard vers le bas, faisant paraître le visage encore plus long. Voici ce qui change quand on coupe ses cheveux très courts.

Une coiffure courte, comme un bob avec de la texture et des couches, est idéale, car elle attire le regard vers le haut et ajoute du volume sur les côtés du visage, pour créer plus de largeur et d’équilibre.