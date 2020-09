Cheveux gris: 9 astuces de coloristes pour grisonner en beauté

7 / 9

Optez pour un traitement en salon

Certains soins de salon tels que la kératine et les masques hydratants sont souvent plus puissants que ceux que vous utilisez à la maison. Mara Kadish, coloriste au salon Warren-Tricomi de New York, recommande de donner à vos cheveux un bel effet de brillance, ce que vous pouvez faire chaque semaine au salon ou à la maison. «Un brillant leur donnera un look plus achevé, plus poli, parce que les cheveux gris ont tendance à paraître plus frisés et moins lisses», dit-elle.

Un autre traitement incontournable: l’Olaplex, que Mara Kadish décrit comme «un produit qui nourrit vos cheveux». «Il reconstitue les liens qui ont été brisés dans les cheveux, les rendant plus forts, plus volumineux et brillants! dit-elle. C’est vraiment comme une baguette magique pour les cheveux.»