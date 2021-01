Souffrez-vous d’autosabotage? Voici ce qu’il faut faire

1 / 16

fizkes/Shutterstock

L’autosabotage, c’est quoi?

.

Vous criez victoire! Après une recherche qui vous a semblé une éternité, vous avez enfin trouvé la perle rare. Il n’oublie jamais votre anniversaire, il plaît à vos parents, il est vif d’esprit et de plus, il a fière allure. Mais lorsqu’il vous donne un coup de fil, vous ne prenez jamais l’appel et laissez la tâche au répondeur. Et quand vous le croisez, plutôt que d’apprécier son apparence, vous vous fixez sur les détails les plus insignifiants, comme la couleur de ses chaussettes. Lorsqu’il tente d’établir un plan, vous vous défilez sans arrêt. Que se passe-t-il? Vous n’êtes peut-être pas sous le charme, mais si cette dynamique semble se répéter, elle pourrait révéler un penchant pour l’autosabotage.

Le sabotage de ses relations s’appuie sur un réflexe qui est profondément ancré, explique Bethany Cook, psychologue clinicienne. «C’est la réaction de l’individu (il ou elle) qui ne croit pas mériter l’affection et l’amour d’autrui, consciemment ou inconsciemment. Les actions et le comportement de l’autre suscitent des réactions négatives chez son partenaire: rendez-vous manqués, retards répétés et réactions exacerbées par la peur, menant aux confrontations et aux disputes. Souvent, un ami ou une personne de l’extérieur pourront lui faire prendre conscience de son comportement autodestructeur afin qu’il ou elle y remédie», ajoute-t-elle.

L’auteure Reena B. Patel explique que l’autosabotage est «la recherche consciente ou inconsciente de problèmes et de confrontations.» L’inconscient prévaut largement. «Beaucoup de gens n’ont pas la moindre idée qu’ils présentent un tel comportement», ajoute-t-elle.

