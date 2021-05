Qu’est-ce qu’un mantra, et comment bien le choisir?

7 / 8

Les bienfaits de la méditation par mantra

Tous les types de méditations offrent des avantages physiques et mentaux, mais le but de la méditation n’est pas d’anticiper une réponse, dit le docteur Chopra.

«Tout le monde ressent un état de relaxation et de repos profond, ajoute-t-il. Avec le progrès, on obtient de nouvelles perspectives qui nous mènent à des révélations et à de l’inspiration.»

Comme les autres types de méditation, la méditation par mantra favorise une meilleure conscience et compassion envers soi-même, moins de stress, plus de calme et une attitude plus positive.

En effet, une étude publiée dans le European Journal of Integrative Medicine a prouvé que la méditation par mantra, qui inclut la méditation transcendantale, peut avoir des effets positifs sur la santé mentale.

Le tout ne prendra que peu de votre temps — vous pouvez méditer en 10 minutes. Si vous avez de la difficulté à allouer du temps à votre méditation, essayez de pratiquer le matin.

Un bonus de la méditation, c’est qu’elle ne coûte pas grand-chose. Vous pouvez même trouver des cours de méditation gratuits, comme celui du docteur Chopra avec Alicia Keys.

