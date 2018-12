Le sentiment de culpabilité peut être très mauvais pour votre santé. Voici les meilleurs remèdes et conseils pour cesser de vous sentir coupable et retrouver votre tranquillité d’esprit.

La culpabilité et ses effets néfastes sur la santé

Vous sentez-vous souvent coupable? Qu’il s’agisse de manquer un entraînement sportif, de négliger un peu ses parents âgés ou de rater une échéance au travail, l’individu moyen trouve toujours une bonne raison de culpabiliser… et ce n’est que la partie visible de l’iceberg qui ne cesse de miner notre bien-être.

Selon le Dr Guy Winch, psychologue à New York et auteur de Emotional First Aid : Healing Rejection, Guilt, Failure and Other Everyday Hurts, les études récentes laissent penser que nous connaissons tous les jours de nombreux moments de culpabilité, dont la somme atteint des heures chaque semaine. À forte dose, explique-t-il, le sentiment de culpabilité ressemble à une « alarme qui ne s’éteint jamais ». La culpabilité peut nous distraire et nous démoraliser, et même miner notre santé par le stress qu’elle engendre. « Non résolu ou excessif, le sentiment de culpabilité nuit à la fonction cognitive, à la concentration et aux tâches quotidiennes, ajoute le Dr Winch. Il nous empêche de profiter de la vie. »

Selon la Société pour les troubles de l’humeur du Canada, ce sentiment peut aussi constituer un symptôme de dépression. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est peut-être temps de prendre des mesures.

Mettez en pratique ces 22 façons d’arrêter de se sentir coupable tout le temps.

Voici quelques sources de culpabilité parmi les plus courantes, et les façons de les surmonter.