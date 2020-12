11 signes qui révèlent que vous êtes passif-agressif – sans le savoir

7 / 11

ISTOCK/BRAUNS

Vous critiquez les autres

Un comportement passif-agressif permet de critiquer les autres avec subtilité pour se sentir au-dessus d’eux, explique Jodi Aman. «Souvent ça se fait inconsciemment: la personne se sent mal ou se sent coupable, et elle souhaite briller, nous dit cette psychothérapeute de Rochester (New York). Il faut en être conscient et vouloir changer. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’un tel comportement est blessant.»

