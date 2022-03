Savoir comment laver un rideau de douche n’est pas compliqué: suivez l’une de ces trois façons simples et donnez un vent de fraîcheur à votre salle de bain.

RelentlessImages/Shutterstock

Bicarbonate de soude

Pas besoin de jeter un rideau ou un revêtement de douche en plastique, simplement parce qu’il est sale ou moisi. Essayez déjà de le nettoyer dans la machine à laver avec deux serviettes de bain sur le réglage délicat. Ajoutez:

½ tasse de bicarbonate de soude à votre détergent pendant le cycle de lavage;

et ½ tasse de vinaigre pendant le cycle de rinçage.

Laissez-le sécher à plat ou sur une corde à linge (mais pas dans la sécheuse).

Eau de Javel

Pour enlever la moisissure sur le rideau de douche, il suffit de les mettre dans la laveuse – avec quelques serviettes de bain (pour éviter que les rideaux en plastique ne se froissent) – dans de l’eau chaude avec ½ tasse d’eau de Javel et ¼ de tasse de détergent à lessive. Laissez la machine à laver fonctionner pendant quelques minutes avant de la charger.

Mettre ensuite le rideau de douche et les serviettes dans le sèche-linge à la température la plus basse pendant 10 minutes, puis suspendez-les immédiatement.

Vinaigre

Nettoyez les vilaines taches de moisissure sur votre rideau de douche en plastique en le mettant – avec quelques serviettes de bain – dans votre machine à laver.

Ajoutez une demi-tasse de détergent à lessive et une demi-tasse de bicarbonate de soude pendant le chargement, et programmez votre machine au cycle normal, à l’eau tiède. Ajoutez une tasse de vinaigre blanc au premier rinçage. Avant que la machine ne passe au cycle d’essorage, retirez le rideau et laissez-le sécher à l’air libre.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!