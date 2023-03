50 trucs pour régler les petits problèmes quotidiens

VICKY LAM

NETTOYAGE

1. Brosse pour bouteille

Parmi les petits problèmes quotidiens, utilisez une brosse pour bouteille. Il suffit d’une fourchette et d’une éponge de cuisine pour en fabriquer une à la maison. Enfoncez les dents de la fourchette dans l’épaisseur de l’éponge jusqu’à ce qu’elles soient entièrement couvertes. Vous voilà prêt à frotter le fond du récipient le plus profond, qu’il s’agisse d’un vase cylindrique ou d’une carafe à goulot étroit. Ensuite, suivez cette liste de ménage pour garder la maison impeccable.

2. Verre plus propre

Pour un verre éclatant sans traces, le filtre à café est plus efficace que l’essuie-tout. Le papier sans peluche du filtre est idéal sur d’autres surfaces vitrées, fenêtres ou coupes. (Le filtre à café fait d’ailleurs partie de ces 13 trucs de pro pour nettoyer la maison.)

3. Crochets utiles

Quoi de plus irritant que de voir le sac s’effondrer au fond de la poubelle en même temps que ce qu’on y jette. Cela arrive quand on transforme un vulgaire sac de plastique en sac à ordures, car il est souvent trop court. Pour éviter ce problème, collez tête en bas deux crochets adhésifs en vis-à-vis sur les côtés extérieurs de la poubelle. Ils retiendront désormais par ses poignées le sac que vous y accrocherez.

4. Vases plus propres

Quoi de plus agréable qu’un joli bouquet ? Si bien qu’on hésite à le jeter quand les fleurs commencent à se faner. Mais si on les laisse trop longtemps, il se formera un cerne tenace sur la paroi intérieure du vase. Avant de vous attaquer à la vilaine tache avec une brosse à bouteille (ou voir astuce 1), remplissez le vase d’eau et ajoutez quelques pastilles nettoyantes pour prothèses dentaires (ou de celles contre les brûlures d’estomac). En une nuit, les résidus auront ramolli, voire disparu.

5. Lave-vaisselle organisé

Il n’est pas sans risque de mettre dans un lave-vaisselle de petits objets (couvercles de bouteille, contenants alimentaires réutilisables, pièces de robot culinaire…). Non seulement ça fait un boucan du diable quand ils s’agitent dans l’appareil, mais ils peuvent fondre s’ils atterrissent sur l’élément chauffant au fond du lave-vaisselle. Glissez-les donc dans un sac à linge filet (comme celui pour la lingerie dans le lave-linge) que vous poserez sur le panier supérieur de la machine.

6. Gestion aisée du sac à ordures

En raison du vide qui se créée parfois au fond de la poubelle, il arrive qu’on ait du mal à en extraire un sac à ordures bien rempli. La solution? À l’aide d’une perceuse, pratiquez quelques trous sur les côtés de la poubelle à quelques centimètres du fond. Ces prises d’air préviendront l’effet ventouse.

7. Finition parfaite

Contre les empreintes de doigts sur un réfrigérateur en inox, appliquez une fine couche de cire de voiture à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-tout. Frottez pour faire briller.

8. Tampon à récurer

Les sacs filets à oignons ou à avocats du supermarché font d’excellents tampons à récurer. Faites-en une boule ou entourez-en une éponge de cuisine pour venir à bout des traces rebelles de cuisson.

9. Lainages aux petits soins

Les pulls de laine sont trop fragiles pour le sèche-linge. Et les pinces à linge laissent des marques sur les fibres quand vous les suspendez sur la corde. Pour qu’un pull conserve sa forme, prenez un collant et passez une jambe dans chaque bras tout en relevant la taille au-dessus du col. Suspendez le pull à la corde à linge par les trois bouts de collant.

10. Séchage express

Vous souhaitez sécher rapidement les vêtements qui sortent du lave-linge? Ajoutez une serviette sèche au linge mouillé pour les 15 premières minutes du cycle du sèche-linge. La serviette absorbera une partie de l’humidité et le temps de séchage sera diminué d’autant.

11. Meilleure aspiration

L’embout de l’aspirateur n’est pas assez étroit pour aspirer les dépôts qui s’accumulent dans la glissière d’une porte coulissante. Pour concentrer l’aspiration quand vous en avez vraiment besoin, glissez un rouleau de papier de toilette vide à l’extrémité du tuyau et pincez l’ouverture de manière à créer une fente étroite.

12. Brosse à cuvette sans souci

Le support trempé d’une brosse pour la cuvette de toilette inspire encore plus de dégoût que la brosse elle-même. Pour faire sécher cette dernière avant de la remettre dans son support, coincez-la à l’horizontale, manche à l’extérieur, sous la lunette. Pendant que vous continuez à nettoyer la salle de bains, son surplus d’eau s’écoulera dans la cuvette.

13. Coup de balai efficace

Pour balayer de manière vraiment minutieuse – le verre brisé, par exemple – sortez le rouleau de ruban de masquage. Créez une «rampe» plus douce en couvrant l’extrémité de la pelle à poussière pour pouvoir y envoyez les débris les plus minuscules.

CUISINE

14. Solution au miel qui colle

Si le miel figure parmi les ingrédients d’une recette, enduisez la cuiller à mesurer d’une fine couche d’huile à cuisson avant de l’y verser. Il en glissera ensuite sans peine.

15. Biscuits plus frais

Vous avez rangé vos biscuits bien refroidis après leur sortie du four dans un contenant hermétique. Si vous y ajoutez un peu de pain rassis, ils resteront moelleux.

16. Bacs à légumes plus propres

Tapissez les bacs à légumes du frigo de papier essuie-tout: il absorbera l’excès d’humidité et gardera les produits plus frais, plus longtemps.

17. Surfaces moins glissantes

Mettez des élastiques aux extrémités de la planche à découper pour l’empêcher de glisser sur le comptoir quand vous coupez des légumes (ou autre chose).

18. Isolation d’appoint

Vous souhaitez garder au frais les biens réfrigérés achetés à l’épicerie jusqu’au retour à la maison. Gardez dans la voiture un peu de papier bulle de la dernière livraison d’Amazon. C’est un moyen formidable de protéger tout ce qui craint la chaleur durant le transport, de la glace aux canettes de soda.

19. Meilleure brosse à barbecue

Rangez la vieille brosse métallique et optez pour une option plus sûre – et plus savoureuse. Coupez un oignon en deux et piquez-en une moitié avec une fourchette. Chauffez l’appareil à température élevée et passez l’oignon du côté tranché sur les grilles. Ça leur donnera un parfum exquis tout en les nettoyant.

20. Ouvre bocal en un instant

Un couvercle de bocal coincé ne résistera pas à une feuille de papier de verre. Le papier posé côté grain sur le couvercle vous donnera une poigne d’acier. (Entourer le bord d’un gros élastique est tout aussi efficace.)

21. Avocats plus mûrs

Vous en avez assez d’attendre que l’avocat dur comme la pierre mûrisse ? Glissez-le avec une banane dans un sac de papier: la banane libèrera de l’éthylène, un gaz qui accélère le processus de mûrissement.

22. Fromage râpé facilement

Avant de râper du fromage, donnez un coup d’aérosol de cuisson sur la râpe. Vous ferez l’économie d’un peu d’huile de coude et le nettoyage de la râpe sera plus facile.

23. Fini les miettes

Ça suffit les saletés ! Au lieu de séparer les deux moitiés d’un bagel déjà coupé en tirant dessus, faites-les plutôt tourner en sens inverse l’une sur l’autre.

24. Aiguisoir à ciseaux

Ne jetez pas la feuille d’aluminium qui couvrait la tôle à biscuits. Pliez-la plusieurs fois, puis coupez-en des bandes avec vos ciseaux de cuisine: ils s’aiguiseront dans le processus!

25. Sachet réfrigérant maison

Pourquoi acheter des sachets réfrigérants quand on peut en fabriquer soi-même une version réutilisable? Passez une éponge de cuisine sous l’eau jusqu’à saturation complète et mettez-la dans un sac à sandwich en plastique. Placez le sac au congélateur, et le lendemain matin, glissez-le dans votre sac-repas.

26. « Pas touche » astucieux

La prochaine fois que vous commanderez une pizza pour une soirée, ne jetez pas le petit support en plastique qui empêche le couvercle de la boîte de s’enfoncer. Utilisez-le plutôt pour ancrer la pizza quand vous tirez votre part pour éviter de toucher à celle des autres.

DÉCORATION

27. Pas trop marteau

Si vous faites partie des malheureux qui frappent le doigt avant le clou, pensez à stabilisez ce clou à l’aide d’une pince à linge en bois. Cela vous permettra d’éloigner vos doigts de la vraie cible.

28. Astuce pour de beaux coussins

Pour redonner un coup de neuf à votre canapé, rien de mieux et de moins coûteux que de renouveler les coussins simplement en en changeant les housses. Et pour leur donner un côté luxueux et chic, choisissez des housses qui font cinq centimètres de moins en hauteur et en largeur que le coussin.

29. Tentures légères

Les rideaux à œillets restent souvent l’option la moins coûteuse pour couvrir une fenêtre, mais ils ont surtout belle allure dans la salle d’exposition du magasin. Pour leur donner une touche plus classe à la maison, glissez un rouleau en carton de papier de toilette entre chaque œillet quand vous enfilerez le rideau sur la tringle. L’espace entre chaque œillet restera égal et les plis du rideau donneront à la suspension un côté aérien digne de Pinterest.

30. Nouvelle vie pour les verres à bougie

Ne jetez pas ce magnifique verre à bougie quand la cire a presque entièrement fondu. En le mettant au congélateur pour la nuit, la cire se contractera et il sera plus facile de la sortir du verre. (S’il en reste un peu sur les parois, décollez-la avec un couteau à beurre.) Le verre fera un joli pot à crayons, un porte-ustensiles sur le comptoir de la cuisine ou un vase à fleurs.

31. «Allumette» spaghetti

Vous souhaitez allumer une bougie déjà bien entamée et ne disposez que d’un petit briquet? Pour éviter de vous brûler les doigts, prolongez la portée de votre main en allumant un spaghetti cru.

32. «Ruban à mesurer» de fortune

Vous avez oublié le ruban à mesurer, mais devez vous assurer que l’objet est de la bonne taille avant de l’acheter. Les billets de banque canadiens font une excellente règle car ils mesurent tous exactement six pouces (15 cm). Pliez-les en deux et vous avez une mesure à trois pouces (7,5 cm), etc.

33. Planification des travaux de peinture

Vous connaissez la couleur de la peinture contenue dans ce vieux pot car il y en a partout sur le bord, mais ignorez la quantité restante. La prochaine fois que vous vous lancerez dans des travaux de bricolage, finissez-en avec les jeux de devinettes en peignant une ligne à l’extérieur du pot pour indiquer le niveau de peinture. Ça vous évitera plus tard de soulever le couvercle pour le savoir.

34. Miroir facile à accrocher

Accrocher un miroir (ou n’importe quelle œuvre d’art encadrée) déjà percé de trois trous à l’arrière peut représenter un vrai casse-tête. Une solution rusée consiste à poser une bande de ruban de masquage à l’arrière de manière à couvrir les trois trous, puis d’identifier au marqueur l’emplacement du trou gauche et du trou droit. Retirez le ruban et reposez-le au mur à l’endroit où vous voulez accrocher le miroir; utilisez le niveau pour vous assurer que c’est bien droit. Enfoncez les vis aux deux points marqués sur le ruban, retirez ce dernier et suspendez le miroir. Reculez un peu et admirez.

35. Feuillage tout frais

Même les plantes artificielles ont besoin d’amour. Pour préserver le lustre de ces feuilles persistantes et les protéger de la poussière, payez-leur régulièrement un coup de sèche-cheveux (de l’air froid, bien sûr!). Ça marche aussi sur les plantes vivantes.

ORGANISATION

36. Rangement de ceintures

Pour mettre de l’ordre dans votre collection de ceintures, rien de mieux que les anneaux de rideau de douche. Passez la boucle de ceinture dans l’anneau et accrochez-le directement sur la tringle à cintres.

37. Économiseur d’espace facile

Rangez la penderie à la verticale grâce à quelques capsules de canettes. Glissez une capsule au crochet d’un cintre, puis accrochez un autre cintre à la capsule, et ainsi de suite. Vous vous êtes installé un support à pantalons en cascade – et aménagé un peu plus d’espace.

38. Organisateur de voiture

Votre voiture est-elle encombrée d’objets au point de ressembler à un bric-à-brac sur roues? Un range-chaussures accroché à l’arrière du dossier du siège passager est la solution pour tout ce qui traîne, du paquet de mouchoirs au parapluie.

39. Literie bien rangée

Vous ne vous emmêlerez plus dans les couleurs en conservant les draps-housses et les draps plats pliés dans les taies d’oreiller correspondantes.

40. Faire les courses intelligemment

Comment gérer les sacs réutilisables quand vous faites vos courses à l’épicerie? La solution se trouve dans le mousqueton. Passez les sacs par les poignées dans le mousqueton que vous accrocherez ensuite au panier.

41. Retrouvez vos pinces à épiler

Ne perdez plus jamais vos pinces à épiler. Posez un aimant adhésif à l’intérieur de l’armoire à pharmacie; vous pourrez y mettre vos pinces à épiler ou tout autre objet métallique comme vos ciseaux à ongles.

42. Câbles bien rangés

Ne jetez pas les attaches en plastique pour le pain. Elles serviront plutôt à démêler le fouillis de câbles branchés sur la barre multiprise qui se trouve sous les appareils de divertissement à domicile. Sur les attaches, écrivez au feutre le nom de chaque appareil (télé, DVD, etc.) et accrochez-les aux câbles correspondants. Il sera désormais facile de les distinguer.

43. Rangement à chaussures prêt à l’emploi

Un carton ou un sac à bouteilles de vin – avec séparateurs – est une solution idéale pour ranger les chaussures de saison.

VOYAGE

44. Fini les bagages perdus

En vous préparant pour un voyage, glissez un double de l’étiquette d’identification dans la valise. Comme ça, même si celle qui est accrochée à l’extérieur disparaît durant le transport, vous aurez une preuve quand viendra le moment de réclamer votre valise. Mieux, glissez une balise GPS à l’intérieur avant le départ.

45. Multiplication de prises

Quand vous voyagez à l’étranger, vous emportez sans doute un adaptateur de courant universel. C’est bien, sauf que ça ne marche que pour un appareil à la fois. Alors songez à glisser une barre multiprise dans vos bagages. Au lieu d’une prise, vous en aurez cinq à votre disposition.

46. Boucles d’oreille bien rangées

Si vos boucles d’oreille sont en liberté dans votre valise (ou votre trousse de toilette), elles finiront par être séparées. Glissez les tiges des boucles d’oreille dans les trous d’un bouton et fixez-les de l’autre côté avec les fermoirs.

47. Brosse à dents protégée

Glissez une pince à linge dans votre valise: elle vous sera bien utile si vous avez utilisé tous les verres et ne voulez pas poser la brosse à dents sur la table de toilette dans la chambre d’hôtel. Pincez la brosse juste sous les poils et posez la pince à linge sur ses deux parties mobiles: grâce à ce trépied improvisé, votre brosse à dents ne sera pas en contact avec la surface.

48. Bijoux rangés à plat

Pour éviter que les bracelets ou les colliers ne s’emmêlent, posez vos bijoux bien à plat sur du film étirable en laissant beaucoup d’espace entre. Couvrez-les d’un autre morceau de film étirable et appuyez pour sceller l’ensemble. Glissez votre nouveau coffret à bijoux entre des vêtements pliés pour les garder en lieu sûr.

49. Prévention des fuites

Évitez qu’une bouteille qui coule ne fasse de gros dégâts dans votre valise. Dévissez les couvercles des bouteilles de shampoing, de revitalisant et de bain de bouche et posez une couche de film étirable dessus avant de remettre les couvercles.

50. Protection contre les rasoirs

Les pince-notes – ces attaches qui permettent de retenir des feuilles – sont tout indiquées pour se protéger des lames d’un rasoir. Vous éviterez ainsi de vous couper le doigt en fouillant dans la trousse de toilette.

