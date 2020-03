7 idées de génie pour désencombrer les surfaces planes

Quand toute la famille reste confinée à la maison, combien de temps faut-il à une surface plane telle que votre table de salle à manger ou votre comptoir de cuisine pour crouler sous un bric-à-brac indescriptible? Jamie Novak, une pro de l’organisation, partage avec nous ses trucs pour empêcher le bazar de s’accumuler.

Pour désencombrer, mettez toujours la table

Une fois les verres, assiettes et serviettes disposés sur la table, il ne restera plus de place pour le désordre. La table déjà montée vous empêchera d’y poser des objets, ce qui vous obligera à les ranger. Vous et votre famille parviendrez ainsi à casser cette vilaine habitude d’encombrer perpétuellement votre table. Et cela vous permettra également de sauter l’étape de devoir ranger la vaisselle propre dans l’armoire de la cuisine et de l’en sortir plus tard pour le repas. Gagnez du temps et évitez l’encombrement en mettant sur la table la vaisselle directement sortie du lave-vaisselle.

