7 conseils pour prévenir les odeurs de pieds

Pendant la torride saison estivale, vos pieds ne demandent qu’à être libres, dans de belles sandales, avec du vernis sur les ongles. Qui êtes-vous pour leur refuser cela? Mais la chaleur de l’été peut aussi mener à la transpiration des pieds et, avec plus de 250 000 glandes sudoripares sur chaque pied, ça représente beaucoup de transpiration. Tandis que vos glandes sudoripares aident à maintenir votre corps au frais, l’humidité qu’elles dégagent peut devenir un aimant pour les bactéries, ce qui provoque un parfum désagréable et embarrassant émanant de vos orteils. Ne cachez pas honteusement vos pieds. Voici sept conseils simples pour empêcher vos pieds de sentir mauvais cet été.

1. Ranger vos chaussures correctement

Lancer ses chaussures dans le fond du garde-robe n’amène qu’un fouillis et devient un lieu de reproduction pour les bactéries. Et oubliez l’idée de ranger des chaussures déjà portées dans leur boîte d’origine. Cette pratique ne freinera pas non plus la prolifération des microbes malodorants. Les bactéries prospèrent dans les endroits sombres où les chaussures moites s’entassent. Pour stopper la croissance des bactéries et les odeurs peu attrayantes qu’ils créent, Stephen Hartman, un podologue de Waterloo, en Ontario, et PDG de la Canadian Federation of Podiatric Medicine, recommande de garder vos chaussures dans un endroit ouvert, ce qui permet à l’air de circuler tout autour. « Les bactéries sont assoiffées, elles ont besoin d’humidité pour survivre », affirme-t-il. En rangeant vos chaussures là où elles peuvent sécher, vous allez éliminer le milieu humide que les bactéries adorent.