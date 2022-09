Comment laver les vitres à l’intérieur et à l’extérieur, selon les pros du nettoyage

Dites adieu à la saleté et aux rayures! Voici comment laver les vitres pour qu’elles soient étincelantes à l’intérieur, comme à l’extérieur.

MATSPERSSON0/GETTY IMAGES

Une éclaboussure de café par ici, une jolie empreinte de main par là – nos vitres et fenêtres sont des aimants à saleté. Et il y a de fortes chances que vous nettoyiez mal les vôtres. Même si vous êtes une petite «madame Blancheville», il est facile de se retrouver avec des traces sur le verre, sans parler des restes de saleté et de débris que vous n’avez pas bien lavés.

Apprendre à nettoyer correctement les fenêtres n’est pas sorcier: il suffit de quelques astuces d’initiés pour bien effectuer le travail. Ajouter cette tâche à votre programme de nettoyage régulier, ainsi que le nettoyage de vos stores et rideaux sera un jeu d’enfant grâce aux conseils judicieux de Ken Fisk, directeur des services techniques d’une compagnie spécialisée dans le nettoyage de vitres et de gouttières.

Consultez nos guides de pro sur la façon de nettoyer la maison et ne faites pas l’erreur d’oublier de nettoyer toutes ces choses, alors qu’il le faudrait!

Comment préparer les fenêtres pour le nettoyage?

Ne mouillez pas vos vitres! Un peu de préparation contribuera grandement à s’assurer de ne manquer aucun endroit, tout en protégeant les stores et le rebord de fenêtre contre les dommages potentiels.

Ken Fisk recommande de suivre les étapes suivantes:

Étendre une serviette propre et sèche sur le seuil pour recueillir les débris et empêcher l’eau de s’accumuler sur le bois. Fermer les persiennes (ou lamelles) des stores et les épousseter avant de les tirer vers le haut de la fenêtre. Retirer les revêtements de fenêtre en tissu, s’il y a lieu, afin qu’ils ne soient pas éclaboussés. Les secouer au fur et à mesure, ou mettre ceux qui vont à la machine dans la sécheuse pour un court culbutage sur le réglage de séchage à l’air. Cela enlèvera la poussière et permettra d’éviter qu’elle ne se redépose sur des vitres propres. Retirer les moustiquaires (en étiquetant chacune d’entre elles, afin de savoir à quelle fenêtre elle appartient) et les mettre de côté, dans un endroit sûr, pour le nettoyage. Balayer les toiles d’araignées et la saleté des cadres, des charnières et des rails. Ken Fisk dit qu’une brosse d’arbitre – oui, celle qui est utilisée pour balayer le marbre dans un stade de baseball – est plutôt pratique. Il s’avère que c’est la taille idéale pour pénétrer dans ces minuscules crevasses. Il faut toutefois s’assurer de toujours balayer à sec avant de mouiller les fenêtres pour empêcher l’eau de se mélanger à l’accumulation et de créer de la boue.

Comment laver les vitres intérieures?

Maintenant, il est temps de mouiller les fenêtres. Tout d’abord, il faut nettoyer l’intérieur des fenêtres en utilisant un nettoyant pour vitres commercial.

Essuyer délicatement la vitre avec un chiffon humide. Cela humidifiera le verre tout en éliminant simultanément la couche supérieure de saleté meuble. Vaporiser un nettoyant à vitres sur la fenêtre. Lors de la pulvérisation, commencer vers le haut du verre et vaporiser une ligne étroite vers le centre. Éviter les bords ou les surfaces non vitrées, car ils peuvent être endommagés par une pulvérisation excessive. (Ces 5 nettoyants maison pour les vitres fonctionnent vraiment!) Utiliser une serviette sèche et non pelucheuse, idéalement un chiffon en microfibre, pour laver la vitre, en étalant la solution. Cela fonctionnera mieux que les serviettes en papier, qui peuvent laisser des peluches. Appliquer une légère pression sur toute crasse tenace et collée. Une fois que toute la saleté est enlevée des fenêtres, il est temps de les sécher. En travaillant de haut en bas pour éviter les gouttes, sécher le verre avec une raclette ou une serviette propre, sèche et non pelucheuse. Utiliser une partie sèche du même chiffon pour essuyer le nettoyant qui s’est accumulé sur les bords où le verre rencontre le cadre. S’il reste des traînées, passer sur la zone dans un mouvement circulaire, en les éliminant avec un chiffon frais, sec et non pelucheux.

BALOON111/GETTY IMAGES

Comment laver les vitres sans laisser de traces?

Des traînées peuvent apparaitre pendant le processus de séchage, il est donc important de faire attention à la façon dont on sèche le verre. «La clé est de toujours travailler de haut en bas, dit Ken Fisk. Sinon, l’eau ruissellera sur la fenêtre propre, laissant des traces».

Vaporiser au fur et à mesure. Selon Ken Fisk, «l’erreur la plus courante est de laisser la solution sécher sur la fenêtre». Il faut se concentrer sur le nettoyage d’une fenêtre à la fois. Garder toujours la lame de la raclette ou la serviette en contact avec le verre. Opter pour la méthode S au lieu d’essuyer en lignes droites. Ken Fisk dit que la méthode S, ou pivotante, «est plus rapide que la plupart des autres méthodes» parce qu’on couvre plus de surface plus rapidement – et cela signifie qu’il y a moins de chance que le verre sèche à l’air, ce qui provoque des traînées. En partant du haut, déplacer la serviette ou la raclette sur le verre comme si vous écriviez la lettre S. Chaque passage ramènera l’eau ou le nettoyant vers le centre, où vous le récupérerez ensuite lors du prochain passage incurvé.

Comment laver les vitres extérieures?

Bien que les fenêtres extérieures semblent intimidantes, elles sont bien plus faciles à laver qu’elles n’en ont l’air. Un tuyau d’arrosage peut effectuer le travail afin d’éviter d’essuyer minutieusement chaque vitre. Pour nettoyer les fenêtres extérieures, il suffit de remplacer la gâchette de pulvérisation actuelle sur le tuyau par une buse de pulvérisation à haute pression et un cylindre de distribution de solution.

Verser un peu de savon à vaisselle liquide dans le récipient et utiliser l’un des modèles de pulvérisation pour un lavage de vitres digne des professionnels.

Fermer toutes les fenêtres. Vaporiser le verre avec un tuyau d’arrosage (en exerçant une légère pression) pour enlever la première couche de saleté. Pour frotter doucement les débris des fenêtres qui ne sont pas atteignables facilement, utiliser une perche télescopique qui tourne et s’étend avec des chiffons en microfibre à la tête. Régler le pulvérisateur pour rincer la solution de nettoyage des vitres avec un jet plutôt faible pour éviter les éclaboussures. Essuyer la vitre avec une raclette télescopique. Entre les passages, sécher la lame en caoutchouc de la raclette avec un chiffon propre pour éviter les résidus.

Truc de grand-mère: Vissez une bouteille de solution de nettoyage pour vitres d’extérieur (style Windex) sur votre tuyau d’arrosage et vaporisez la vitre. Dévissez ensuite la verseuse, revissez la buse de pulvérisation et rincez à l’eau claire. Pas besoin de frotter ou de sécher! Jetez un œil à nos autres trucs de grand-mère pour nettoyer la maison.

Comment nettoyer les moustiquaires des fenêtres?

Il ne faut jamais oublier les moustiquaires! En les nettoyant, il y aura moins de poussière, de saleté et de pollen qui entrera dans la maison lorsque les fenêtres sont ouvertes. Pour le faire correctement, il faut les retirer et se souvenir de leur emplacement. «Assurez-vous de conserver les moustiquaires dans les bonnes fenêtres», précise Ken Fisk, «car les moustiquaires pourraient ne pas être aussi étanche dans d’autres cadres.»

Puis, il suffit de suivre ces étapes:

Retirer les moustiquaires. Épousseter légèrement les moustiquaires avec une brosse à poils doux. Utiliser un tuyau d’arrosage, placé sur un jet doux, pour mouiller l’écran. (Les jets à haute pression peuvent endommager le maillage délicat.) Laver délicatement les moustiquaires avec une éponge savonneuse. Il est conseillé de dissoudre 1 cuillère à thé de savon à vaisselle liquide dans 6 tasses d’eau tiède. (Voici 12 autres produits faits maison pour le nettoyage). Rincer abondamment à l’aide d’un tuyau d’arrosage, encore une fois avec un léger jet. Laisser l’écran sécher complètement à l’air. Le retour d’une moustiquaire humide à votre fenêtre introduit de l’humidité qui peut endommager le cadre de la fenêtre. Une fois sec, fixer de nouveau la moustiquaire dans la bonne fenêtre.

Le meilleur remède maison pour laver les vitres?

L’ingrédient de nettoyage de vitres le plus efficace se trouve probablement dans le fond du garde-manger: le vinaigre blanc distillé.

La designer d’intérieur Jen Stark a sa petite recette maison:

Dans un vaporisateur propre, mélanger 2 tasses d’eau avec 1/4 tasse de vinaigre blanc et 1/2 cuillères à thé de savon à vaisselle liquide. «La teneur en acide du vinaigre peut facilement trancher la saleté, la graisse et l’accumulation de crasse sur vos fenêtres», explique-t-elle. Pst! N’oubliez pas d’étiqueter la bouteille afin de savoir quelle solution se trouve à l’intérieur. À propos, voici 85 autres trucs méconnus à essayer avec du vinaigre.

À quelle fréquence devez-vous laver les vitres?

Ken Fisk recommande de nettoyer les fenêtres, intérieures et extérieures, deux fois par année. Cependant, il note que les fenêtres extérieures peuvent bien sûr nécessiter des retouches ou des lavages supplémentaires. Une vitre sur le bord de la route par temps pluvieux se salira plus rapidement que celle placée en hauteur.

Ces 19 choses doivent être nettoyées chaque mois dans la maison. Le faites-vous vraiment?

Les erreurs de nettoyage des vitres à éviter

Prendre une serviette pelucheuse. Impossible d’obtenir une fenêtre étincelante avec des résidus de peluches. Les serviettes en papier peuvent laisser derrière elles des boules de papier qui se désintègrent. Et les chiffons non-microfibres déposent des peluches. Les miroirs et les fenêtres font partie de ces 12 choses qui ne devraient jamais être nettoyées avec un essuie-tout.

Petit conseil: évitez d’utiliser un assouplissant lors du lavage des chiffons en microfibre. L’adoucissant enrobe les fibres, les rendant beaucoup moins absorbantes et beaucoup plus sujettes aux rayures.

Utiliser trop de solutions de nettoyage. Beaucoup de gens croient à tort qu’ajouter du produit nettoyant lavera davantage, mais en fait, c’est l’inverse. Plus il y a de solutions, plus il y aura des traînées. Vaporiser graduellement est la meilleure manière de laver des vitres.

Oublier de nettoyer la raclette ou de prendre un chiffon propre. Essuyer la lame en caoutchouc de la raclette entre les passages et remplacer les serviettes de nettoyage est essentiel. Sinon, la saleté sera essentiellement étalée sur vos fenêtres.

Laver vos vitres par une journée ensoleillée. La chaleur du soleil évapore l’eau avant d’avoir la chance de l’essuyer, donnant de très mauvais résultats.

Maintenant que vous savez comment laver les vitres, découvrez la bonne façon de nettoyer votre four et votre micro-ondes.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!