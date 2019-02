8 / 29

Personnalisez en un tournemain

« Utilisez des boîtes à chaussures claires pour les accessoires de cheveux et les légers foulards que vous utiliserez au long du printemps et de l’été. Vous pouvez même utiliser une boîte transparente pour les petits débardeurs, les shorts, etc.

Prenez un polaroïd ou découper une photo de magazine et collez-y-le pour savoir ce qu’il y a dans la boîte. C’est amusant et ça rend les choses plus faciles. »

– Beth Levin