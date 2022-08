Voici comment bien nettoyer un micro-ondes. Suivez ces conseils et votre appareil électroménager sera plus propre et étincelant qu’il ne l’a jamais été.

Il est crucial de savoir comment nettoyer ses accessoires de cuisine. Notamment le micro-ondes, un appareil très utile… qui se salit rapidement. Après avoir discuté avec des experts, nous avons préparé un guide à suivre pour savoir comment nettoyer un micro-ondes — et pourquoi c’est important de le faire.

Pourquoi doit-on nettoyer un micro-ondes?

La raison principale reste simple: il se salit rapidement. Les restants de nourriture peuvent s’insérer dans tous les coins du micro-ondes. Non seulement cela donne une mauvaise apparence à votre cuisine, mais il devient en plus un terreau fertile pour les bactéries et les germes.

Comment nettoyer l’intérieur d’un micro-ondes

Voici les étapes pour rendre l’intérieur de votre micro-ondes aussi propre que s’il était neuf. Ces méthodes requièrent des ingrédients tels que le vinaigre et le citron. Si vous utilisez un produit de nettoyage provenant d’une compagnie, référez-vous aux indications sur l’emballage.

Étape 1: Retirer la plaque tournante — si elle s’enlève rapidement — du micro-ondes.

Étape 2: Essuyer avec un tissu humide ou du papier essuie-tout mouillé pour enlever les restants de nourriture.

Étape 3: Mettre le nettoyant dans le micro-ondes, que ce soit en le pulvérisant avec une bouteille ou en le laissant s’évaporer dans un bol.

Étape 4: Laisser le nettoyant à l’intérieur pendant quelques minutes; si vous le faites évaporer, mettez-le dans le micro-ondes pendant deux minutes.

Étape 5: Essuyer le micro-ondes.

Étape 6: Laver la plaque tournante dans de l’eau chaude avant de la remettre dans le micro-ondes.

Vous pouvez laver l’intérieur de votre appareil électroménager avec plusieurs articles de nettoyage. Briana Short, présidente du Caliber Cleaning Inc, recommande le tissu microfibre. Elle suggère toutefois de privilégier une éponge si vous devez frotter vigoureusement.

De son côté, Andrea Holzer, présidente de la compagnie de nettoyage The Green Broom, approuve l’utilisation d’une éponge et de papiers essuie-tout.

Après avoir choisi le tissu, il ne vous reste qu’à choisir le nettoyant que vous souhaitez utiliser. Voici les deux options qu’on vous recommande.

Comment nettoyer un micro-ondes avec du vinaigre

Mme Holzer recommande de suivre ces étapes si vous utilisez du vinaigre pour le nettoyage:

Étape 1: Préparer une solution à base égale d’eau et de vinaigre. Ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Le mélange entre le vinaigre et le bicarbonate de soude aidera à décoller les morceaux de nourriture tenaces. Le vinaigre reste aussi une bonne solution pour tuer les bactéries.

Étape 2: Mettre les ingrédients dans un vaporisateur et vaporiser à l’intérieur.

Étape 3: Laisser agir pendant 10 minutes.

Étape 4: Frotter le micro-ondes avec une éponge et essuyer avec du papier essuie-tout.

Comment nettoyer un micro-ondes avec un citron

Mme Short recommande cette méthode en suivant les étapes suivantes:

Étape 1: Verser ¾ tasse d’eau dans un bol et presser le jus d’un citron dans l’eau.

Étape 2: Placer le bol dans le micro-ondes pendant deux minutes, et laisser reposer quelques minutes de plus.

Étape 3: Une fois que le bol a été retiré, prendre une éponge humide et essuyer toutes les surfaces.

Étape 4: Sécher avec un tissu microfibres.

Selon Mme Short, cette solution fonctionne particulièrement bien pour les micro-ondes qui ont accumulé beaucoup de résidus. «L’eau (le pH neutre) mélangée avec le citron (le pH acide) donne un résultat très efficace qui enlève l’accumulation sur toutes les surfaces», explique-t-elle.

Vous pouvez aussi utiliser un nettoyant tout usage — et non toxique — pour laver votre appareil électroménager. Lisez bien les directives et les ingrédients sur la bouteille avant de l’utiliser, pour être certain qu’elle ne contient pas de procédés chimiques toxiques. Dans le doute, utilisez un autre produit.

Comment enlever l’odeur de brûlé du micro-ondes

Brûler son maïs à éclater peut arriver lorsque l’on fait l’une (ou plusieurs) de ces 12 erreurs courantes en cuisant son popcorn. Ce genre d’accidents peut arriver à tout le monde. L’odeur de brûlé va toutefois persister. Mme Holzer recommande d’utiliser la méthode avec le vinaigre et le bicarbonate de soude pour le nettoyer. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de menthe poivrée pour améliorer l’odeur.

Si vous n’avez pas de menthe poivrée ou de bicarbonate de soude, vous n’avez qu’à utiliser du vinaigre. Selon Justin Carpenter, fondateur de Modern Maids, nettoyer l’intérieur de son micro-ondes avec de l’eau chaude et du vinaigre constitue une autre façon d’enlever cette odeur désagréable.

Comment enlever la nourriture collée du micro-ondes

Mme Short recommande de nettoyer le micro-ondes avec le mélange à base de citron pour enlever les résidus collés. Toutefois, elle suggère fortement de ne pas utiliser d’éponges à récurer, car elles peuvent facilement égratigner les électroménagers.

Comment nettoyer l’extérieur d’un micro-ondes

L’extérieur du micro-ondes se salit avec le temps. Voici la méthode pour bien nettoyer la surface:

Étape 1: Mélanger 1 tasse d’eau avec 1 c. à soupe de vinaigre; si vous n’avez pas de vinaigre, du jus de citron fera l’affaire.

Étape 2: Tremper un tissu propre dans l’eau.

Étape 3: Laver délicatement l’extérieur du micro-ondes, en s’assurant de bien nettoyer la vitre, la poignée, les boutons et les côtés.

Étape 4: Sécher avec un tissu.

À quelle fréquence devrait-on nettoyer un micro-ondes?

Ça dépend de la fréquence d’utilisation. «Si vous utilisez le micro-ondes chaque jour, je suggérais de l’essuyer avec un tissu humide chaque semaine», explique Mme Short. Toutefois, si vous ne l’utilisez pas tous les jours, l’essuyer toutes les deux semaines sera suffisant pour éviter l’accumulation de résidus.

Comment garder un micro-ondes propre

Utiliser un couvercle anti-éclaboussures est une bonne idée pour garder son micro-ondes propre. Au lieu de devoir le nettoyer en profondeur chaque semaine, un petit tissu occasionnel sera suffisant. Si vous n’avez pas de couvercle anti-éclaboussures, vous pouvez utiliser un papier essuie-tout. Sinon, il est conseillé de nettoyer les dégâts au fur et à mesure. Ainsi, ils ne s’accumuleront pas.

Qu’est-ce qui se produit si l’on ne nettoie pas un micro-ondes?

Les bactéries créées par les particules de nourriture vont s’accumuler. La nourriture deviendra périmée et pourra commencer à moisir au fil des jours, accueillant donc ces bactéries. Des restants de nourriture peuvent aussi attirer des insectes, comme des mouches à fruits.

Objets à ne pas utiliser pour nettoyer un micro-ondes

Mme Holzer suggère d’éviter l’eau de Javel pour nettoyer un micro-ondes. «On peut se débarrasser des bactéries et des germes sans utiliser ce produit très chimique», explique-t-elle. Réchauffer la nourriture dans cet environnement très nocif n’est pas idéal du tout.

De son côté, M. Carpenter précise qu’il ne faudrait jamais utiliser une vieille éponge pour le nettoyage, puisqu’elle est déjà sale.

