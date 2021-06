5 nettoyants faits maison pour les vitres (qui fonctionnent vraiment!)

3 / 8

L’alcool dénaturé

Cette solution combustible et nettoyante n’est pas aussi facile à trouver que le savon à vaisselle, mais elle est très efficace et vraiment économique.

Ingrédients:

1,7 once de savon à vaisselle

6,7 onces d’alcool dénaturé

Eau

Versez le savon à vaisselle et l’alcool dénaturé dans une bouteille à vaporisateur, remplissez-la d’eau et agitez-la légèrement. Laissez le tout se déposer. Pour obtenir de meilleurs résultats, voici comment utiliser votre nouveau nettoyant naturel pour les vitres: «Vaporisez la vitre d’eau du robinet et faites disparaître les surplus de poussière et de saleté à l’aide d’un chiffon, de dire Tom J. Byrne, créateur de tjbyrne.com. Vaporisez ensuite le mélange et utilisez un chiffon propre pour essuyer la vitre. Ça sèche rapidement et ne laisse pas de stries.»

L’alcool est un puissant agent nettoyant qui a aussi la capacité de tuer les bactéries. Faites cependant très attention en utilisant de l’alcool dénaturé pour nettoyer les vitres: c’est toxique si ingéré ainsi que hautement inflammable.

