Décorez votre maison selon votre signe astrologique

Les styles variés sont au rendez-vous, si vous décidez de décorer votre demeure en fonction de votre signe astrologique. Oserez-vous?

Étant une personne pratique, le Capricorne considère la déco intérieure comme une affaire sérieuse. Le style traditionnel est le meilleur choix. Vert militaire, blanc, bleu marine et le gris sont les tons traditionnels qui traversent les époques, et ils se mélangent aisément aux riches grains des boiseries.

Toutefois, votre essence aquatique fait en sorte que vous appréciez également le confort et la détente. Les teintes de bleu et de gris abondent, et des motifs fantaisistes qui font craindre le pire sur papier font de votre maison un endroit tout à fait confortable. Ajoutez-y quelques éléments pratiques, comme un fauteuil chic et moderne aux accents antiques qui, parfois peu pratiques, sont adorables.

Le Verseau tend à se battre contre les règles. Ici, l’excentricité est reine et vous décorez pour vous sentir bien chez vous, et non pas en fonction de ce qui est acceptable. Les pièces qui ornent les murs disent quelque chose!

Poisson (19 février – 20 mars)

Voici un signe intuitif et libre d’esprit, qui se méfie des règles de décoration et n’hésite pas à choisir un style décoratif éclectique. On préfère ici les couleurs calmes de l’océan et les teintes de lavande. Les fibres naturelles ont leur place dans les salles de détente.

Le décor ne veut rien dire pour le Poisson, alors on y va pour un environnement très zen qui saura accueillir visiteurs et résidents de l’endroit. Tapis naturel tissé, draps blancs, coussins en soie et sofa en forme de « L » feront de n’importe quelle pièce un endroit de détente. Quelques babioles traînent, mais jamais trop. Le Poisson déteste le désordre et préfère le confort. On s’attend à la présence d’une bibliothèque remplie de livres antiques et un mur de photos avec fleurs séchées dans les cadres.

