13 secrets intimes que votre maison révèle sur votre personnalité

Sans le savoir, votre maison révèle une foule de choses sur votre personnalité, de vos affiliations politiques à votre vie sexuelle!

Vos affiliations politiques et leur influence sur votre style de vie

Les conservateurs ont tendance à vivre dans un espace plus rangé, doté d’une literie brillante, et de chambres ordonnées, selon une étude du Journal Political Psychology. Ils ont plus d’accessoires sportifs, de produits nettoyants et de drapeaux que les personnes aux valeurs libérales. D’un autre côté, ces dernières ont tendance à être plus encombrées et dotées d’une plus grande variété de livres, de musique, de cartes et de couleurs. Les psychologues avancent que les conservateurs sont portés à être plus traditionnels, ce qui est reflété dans le décor conventionnel de leur demeure, alors que les individus dotés de valeurs libérales peuvent être moins consciencieux et plus ouverts d’esprit.

