La déco chez les plus de 30 ans: 8 règles à suivre

C’était bien, au collège, d’avoir neuf coupes de plastique dépareillées et ornées du logo de vos équipes préférées. «Mais pour un adulte, le vrai verre est une nécessité. Pas besoin d’en avoir des dizaines: quatre verres tout usage et quatre verres à vin feront l’affaire au début», note Kristy Woodson Harvey.

«Assurez-vous qu’il ne reste aucun signe de votre ex dans la maison, conseille Taylor Spellman. C’est vraiment dissuasif pour tout amoureux potentiel et il vous faut vraiment cacher tout cela autant que possible.»

Soyez prévoyant

Un petit chariot-bar donnera tout de suite un aspect plus sophistiqué à la pièce. «Placez-y quelques verres de cristal, un seau à glace et une bouteille de votre vodka préférée», conseille Lori Halprin. Cela signifie aussi qu’il vous faut un frigo bien garni. «Si vous êtes célibataire, vous devez être prêt ou prête à recevoir quelqu’un à l’improviste dans votre appartement. Ayez toujours au frigo une ou deux bouteilles de vin, quelques bières de qualité et quelques trucs à grignoter», dit Kristy Woodson Harvey. Un plateau de fromages tout simple accompagné de raisin sera parfait.

