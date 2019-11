Comment utiliser chaque pièce de la maison (selon la science)

Les meilleurs endroits dans la maison pour cacher une cagnotte d’argent, pour stimuler votre créativité, augmenter votre productivité et faire de l’exercice.

Sous la douche. Les tâches monotones, comme se savonner, libèrent le cerveau et lui permettent de vagabonder en plus de stimuler la pensée créative. Dans une étude parue dans Psychological Science, les participants qui se livraient à une activité toute simple entre deux résolutions de problèmes exigeant de la créativité réussissaient mieux que ceux qui devaient se livrer à une activité plus complexe ou qui n’avaient rien à faire.

Le meilleur endroit pour les plantes dans la maison

Dans la salle de bain. Les plantes sont incontournables dans une maison, mais vous n’avez sans doute jamais pensé à en placer une près de… votre douche! Certaines plantes filtrent l’air, ce qui peut être très utile dans un endroit confiné comme la salle de bain. Les fougères demandent peu d’entretien – essayez une fougère de Boston dans une salle de bain sombre. Dans une salle de bain plus ensoleillée, optez pour une fougère Nephrolepis obliterata, plus connue sous le nom de «Kimberly Queen».

Une étude bien connue de la NASA sur les plantes capables de purifier l’air a établi que ces deux variétés de fougères filtraient l’air de composés chimiques tels que le formaldéhyde (un irritant du nez et de la gorge présent dans les joints de carrelage et les essuie-tout) et le xylène (qui peut causer des vertiges et des maux de tête et que l’on retrouve dans les nettoyants domestiques et les parfums).

