30 choses dont il faut se débarrasser avant l’automne

Ekaterina Markelova/Shutterstock

Attirail à guimauves grillées

Terminez les sacs de guimauves et les boîtes de biscuits Graham entamés (ils ne se conserveront pas jusqu’au prochain été). Puis faites place nette dans vos armoires de cuisine en rangeant les brochettes, le réchaud et le plateau à guimauves dans un endroit réservé aux objets hors-saison, au sous-sol ou au grenier. Pour éviter d’en perdre la trace et d’avoir à les racheter, notez leur emplacement dans votre calendrier de printemps.

Autres objets saisonniers encombrants et peu utilisés à entreposer ou à donner: la sorbetière, la machine à barbotine et les moules à glaces à l’eau. Et voilà! Il y a assez de place dans vos armoires de cuisine pour toutes les épices de tarte à la citrouille.

