19 idées pour savoir comment ranger ses vêtements sans armoire

Une chambre à coucher sans placard encastré peut sembler une bizarrerie aux yeux d’observateurs de l’immobilier, de décorateurs d’intérieur et d’organisateurs de salons d’aujourd’hui, mais un tel espace était une exception il y a un siècle. Les gens accumulaient beaucoup moins de biens, et rangeaient leurs vêtements dans un coffre ou une armoire. Alors, si une maison ancestrale vous captive, ou si vous louez un appartement centenaire, vous pourriez devoir faire preuve d’imagination pour ranger vos vêtements.

Dans les faits, placard ou pas, un rangement soigneux et méthodique est primordial. Sinon, vous risquez de peiner à trouver les bons vêtements le matin, et les découvrir froissés et peu présentables.

Mais comment bien ranger dans un espace exigu? Commencez par trier tous les vêtements que vous désirez conserver. Puis, évaluez l’espace disponible: si les plafonds sont hauts, optez pour un rangement vertical. S’ils sont bas, un stockage plus court et horizontal est indiqué. Il faut néanmoins rationaliser l’espace vacant avec l’aide des meilleurs organisateurs de placard.

Voici les bonnes solutions, en l’absence de placard encastré et pour un rangement en espace restreint, ainsi que pour les tout petits placards et le manque d’espace. Si vous manquez de motivation, voici 11 signes qu’il est temps de faire le ménage dans vos affaires!

Se créer un placard

Opter pour une armoire

L’armoire, un moyen qui remonte à loin pour ranger les vêtements, est la solution classique au placard encastré. Il s’agit plus ou moins d’un placard extérieur. Certaines armoires ont une tringle et de l’espace pour des vêtements longs, comme les pantalons et les robes, et d’autres n’ont qu’une tringle pour des chemises, la moitié inférieure comportant des tiroirs. D’autres encore n’ont que des étagères. Choisissez celle qui répond le mieux à votre garde-robe actuelle. On en trouve dans toutes les tailles et finitions, selon votre espace et votre style.

Choisir un organisateur de placard autoportant

Un placard portable et un système de garde-robe autoportante offrent essentiellement tout l’espace de rangement d’un placard encastré, sans les murs. Pour être encore mieux organisé, optez pour un modèle à tiroirs intégrés assez grands pour des bacs et des boîtes de stockage. Et démontrez vos talents en pliage en exposant des vêtements parfaitement bien ordonnés.

Définir des zones avec l’armoire

Si vous vivez dans un studio, ou souhaitez isoler votre chambre, un grand organisateur-penderie autonome permettra à la fois de ranger vos vêtements et de définir des zones. Les armoires de chambre à coucher offrent généralement un mélange d’espace suspendu, de tiroirs et d’étagères; elles peuvent être ouvertes ou fermées, et servir de cloison improvisée.

Tester le support télescopique

Un porte-manteau télescopique avec tige de tension est l’une des unités de rangement qui s’installent le plus facilement. Si vous suspendez presque tous vos vêtements, cela devrait vous convenir. Deux tiges de tension verticales se verrouillent en place, du plancher au plafond; puis, deux autres s’adaptent côte à côte, avec 61 cm à 119 cm de jeu. Cette penderie ajustable s’adapte à presque tous les espaces, ce qui est idéal pour un locataire. Besoin d’étagères? Suspendez-en une courte à l’une des barres.

Récupérer un coin sombre

Vous pouvez remplacer la chaise du coin de la chambre où vous finissez par jeter tous vos vêtements par une penderie d’angle fonctionnelle. Choisissez entre blanc neutre et gris écorce tendance de la palette des décorateurs.

Faire preuve d’originalité

Fixer des étagères à vêtements flottantes

Les étagères flottantes fixées au mur sont parfaites pour les vêtements pliés. Une autre idée de rangement: poser des crochets à l’avant ou sur les côtés des étagères, pour les chapeaux et les écharpes. Remarque: quand on peut voir tous nos biens d’un seul coup d’œil, cela permet de les retrouver plus facilement.

Définir des espaces de rangement suspendu partout

Optimisez une étagère flottante de base en lui ajoutant une tringle de suspension dessous. C’est un ajout précieux tout-en-un à votre configuration de placard d’appoint. Vous trouverez les éléments nécessaires dans des kits de bricolage. Vissez les supports sous une étagère solide; puis ajoutez la tige de suspension. Ou tout simplement, achetez une étagère préfabriquée avec pièce de suspension intégrée.

Corde à linge décorative

On peut toujours suspendre une simple corde à linge à des crochets fixés aux montants du mur. Ou décider de l’orner de perles en bois, pour créer un espace de rangement simple. Pour un style rustique, choisissez des perles naturelles non peintes. Ou au contraire, peignez-les dans une couleur vive, pour contraster avec vos murs, ou de la même couleur, pour qu’elle se fonde dans le décor. En plus d’être décoratives, ces perles vont prévenir le glissement de vos cintres vers le centre de la corde.

Recycler une bibliothèque

Un des meilleurs moyens pour compenser l’absence de placard est d’utiliser une ou deux bibliothèques. Jouez avec les hauteurs pour obtenir un espace mural au-dessus de l’étagère inférieure. Triez vos vêtements pliés par catégories, avant de les placer sur les étagères. Séparez vos chemises à manches longues des courtes en piles distinctes. Employez un système de rangement modulaire pour compartimenter les articles courants, comme les hauts d’entraînement. Fixez des crochets sur les côtés de la bibliothèque pour suspendre des vêtements sur des cintres, ou ranger des accessoires plus volumineux (colliers tendance).

Sièges et rangement

Les bancs et poufs de rangement offrent un espace étonnant pour vos articles, en plus d’un siège supplémentaire. Optez pour des boîtes empilables transparentes qui s’imbriquent, pour prévenir tout mélange de vêtements pliés.

Empiler son stock

Les cubes empilables vous donnent l’occasion de créer votre propre organisateur, selon vos besoins et le format requis. Leur facilité de modelage vous permet une infinité de modèles. Vous pouvez les déplacer, ou en rajouter au fil de vos besoins; en imbriquer deux ou trois l’un par-dessus l’autre, puis insérer une étagère pour obtenir un espace de suspension.

Exploiter le coin

Transformez le coin de n’importe quelle pièce en placard improvisé avec une barre de suspension à angle ou arrondie, qui agrandira l’espace inutilisé sur 48 cm. Doublez l’espace de suspension en installant deux barres, l’une au-dessus de l’autre. Une barre de qualité peut soutenir jusqu’à 20 kg.

Doubler l’emploi de votre lit

Échanger votre tête de lit de base

Plutôt qu’une tête de lit décorative, choisissez-en une avec un renfoncement, ou placez un grand système de placard autoportant derrière le lit, pour faire de l’espace de rangement. Certains modules ont des barres de suspension et des étagères. Disposez les petits objets dans des bacs en tissu, pour que l’ordre soit parfait.

Espace de rangement sous un lit surélevé

Optimisez l’espace souvent négligé sous le lit avec des rehausseurs; ces élévateurs soulèvent votre cadre de lit de 8 cm à 20 cm, créant ainsi plus d’espace de rangement. Cela permet aux bacs, casiers et conteneurs au sol de glisser plus facilement sous le lit. Placez une boîte ou un panier en tissu sur le côté (le dessus ouvert vers l’extérieur), pour déposer les articles dont vous avez souvent besoin: ils ne s’égareront pas sous le lit, et vous y aurez facilement accès.

Cachette sous le lit

Si vous devez changer de cadre de lit, achetez un lit plate-forme avec tiroirs intégrés. Il se fondra parfaitement dans le décor de votre chambre, et gardera soigneusement vos vêtements hors de vue.

Conseils généraux

Si vous manquez d’espace, il est important de ranger stratégiquement vos vêtements.

Suspendez vos vêtements par type: pantalons, jupes, hauts boutonnés, etc. Puis classez chaque catégorie par couleur: foncée, naturelle, pâle, brillante, etc. L’aspect épuré est plus agréable à voir qu’un fouillis, et il facilite également toutes vos recherches.

Si vous manquez d’espace dans vos tiroirs, rangez les souliers, sous-vêtements, maillots de bain et autres petits articles dans des bacs.

Donnez à vos vêtements quotidiens un espace privilégié, qu’il soit suspendu, sur une étagère ou dans un tiroir.

Pour obtenir un espace encore plus pratique pour vos vêtements de tous les jours, créez un cycle vestimentaire saisonnier. Rangez les vêtements hors saison dans des sacs de compression au sous-sol, au grenier ou sous un lit.

