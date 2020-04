Lingettes pour bébé: 12 trucs brillants à essayer dès maintenant

Flattez votre animal de compagnie avec une lingette pour bébé afin d’attirer le poil et d’éviter qu’il ne tombe par terre ou sur vos meubles. En prime, votre petit ami poilu sentira meilleur. Les lingettes sont assez douces pour leurs pattes alors gardez-en un sachet près de la porte d’entrée pour les jours de pluie ou de neige.

10 / 12

TODJA/SHUTTERSTOCK

Effacez les marques d’antisudorifique sur les vêtements

Si vous enfilez un chandail juste après avoir appliqué votre antisudorifique, vous pourriez avoir laissé une marque blanche sur les côtés. Si c’est le cas, une lingette de bébé peut facilement effacer les résidus blancs sur les vêtements et sèche beaucoup plus rapidement que de l’eau et du savon.