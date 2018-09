Entretien auto

Préparer sa voiture pour l’hiver : la lubrification

En 5 étapes faciles, on peut lubrifier son auto afin de prévenir les problèmes liés au climat hivernal. Lubrifiez les glissières des vitres, les joints d’étanchéité des vitres et des portières, le loquet du capot, les serrures et les charnières des portes.

1 / 6 Jackthumm/Shutterstock Lubrifier les glissières des vitres Vaporisez les glissières des vitres avec un lubrifiant à base de silicone en aérosol ou avec un lubrifiant sec au Teflon. Le silicone ne s’assèche pas même par temps froid et les vitres glisseront donc facilement, préservant ainsi les moteurs lève-vitres. Suivez aussi nos 10 conseils pour effectuer vous-même l’entretien de votre véhicule. 2 / 6 Khakimullin Aleksandr Lubrifier les joints d’étanchéité des portes Vaporisez un aérosol à base de silicone sur tous les joints d’étanchéité. Le silicone empêchera la glace de faire adhérer le caoutchouc au métal des portières. Cela rendra l’ouverture des portières plus aisée et pourrait même prévenir l’arrachement des joints. Évitez à tout prix ces 10 pires choses qui endommagent votre auto.

3 / 6 ArtFamily/Shutterstock Lubrifier le loquet du capot Vaporisez de la graisse au lithium en aérosol sur le mécanisme du loquet du capot. Cela vous évitera d’avoir à vous battre contre un loquet de capot grippé lorsqu’il neigera et que vous voudrez ajouter du liquide lave-glace. Essayez ces 7 choses lorsque la voiture ne démarre pas. 4 / 6 Chonlawut/Shutterstock Lubrifier les serrures Préservez la fluidité de fonctionnement des barillets de vos serrures en y injectant un lubrifiant en aérosol à base de Teflon. Vous ne pouvez pas prévoir quand votre système de déverrouillage à distance sans clef vous fera défaut. Ne manquez pas nos trucs et conseils à connaitre avant d’acheter des pneus d’auto pour cet hiver. 5 / 6 Enlarges/Shutterstock Lubrifier les charnières des portes Vaporisez de la graisse au lithium sur les charnières des portières afin qu’elles s’ouvrent toujours facilement et ne rouillent pas. Pour la plupart d’entre nous, la neige et le verglas sont imminents. Voici les parties que vous devez lubrifier sur votre véhicule avant que l’hiver sévisse. Adoptez ces 26 astuces pour prolonger la durée de vie de votre voiture.