Salade de tacos dans un pot

Dans une petite poêle, cuire le bœuf haché à feu moyen, jusqu'à ce qu'il ne soit plus rose, drainer. Incorporer l'eau et l'assaisonnement pour tacos. Porter à ébullition. Cuire en remuant pendant 2 minutes environ.

Dans un petit bol, écraser l'avocat avec l'oignon, l'ail et le jus de citron. Dans chacun des quatre bocaux à grande ouverture, diviser et étaler les ingrédients dans l'ordre suivant: crème sure, salsa, bœuf, tomates, olives, concombre, oignons verts, mélange d'avocat, fromage et laitue.