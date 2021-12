Recette de lait de poule maison

Dans une casserole à fond épais, fouetter ensemble les œufs, le sucre et le sel. Ajouter graduellement 4 tasses de lait. Cuire et remuer à feu doux jusqu'à ce qu'un thermomètre indique 160°F à 170°F, 30-35 minutes. Ne pas laisser bouillir. Transférer immédiatement dans un grand bol.

Incorporer la vanille, la muscade et le reste du lait. Placer le bol dans de l'eau glacée et remuer jusqu'à ce que le mélange de lait soit froid. (Si le mélange se sépare, le passer au mélangeur jusqu'à ce qu'il soit lisse.) Couvrir et réfrigérer jusqu'à ce que le mélange soit froid (au moins 3 heures.)