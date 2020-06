Muffins au citron façon crumble.

Conseils de cuisine

• Si vous cuisinez pour un petit groupe, divisez la recette par deux ou mettez des muffins au congélateur pour plus tard!

• Appel à tous les amateurs de tarte au citron vert: utilisez du jus de citron vert et du zeste de citron vert pour une version estivale de cette délicieuse gâterie.

• Envie de fantaisie? Utiliser des citrons Meyer! Ce croisement entre un véritable citron et une mandarine est magnifique (d’un jaune miel profond et un peu plus petit que les citrons standards). Il a une qualité aromatique incroyable et il est plus sucré.

Informations nutritionnelles

1 muffin: 308 calories, 13g de graisses (8g de graisses saturées), 77mg de cholestérol, 159mg de sodium, 43g de glucides (27g de sucres, 1g de fibres), 4g de protéines.