Tarte à la noix de coco

Préchauffer le four à 450°F. Sur une surface légèrement couverte de farine, rouler la pâte pour faire un cercle d’environ 1/8 pouce d’épaisseur; transférer dans un plat pour tarte de 9 pouces. Canneler les bords. Couvrir la pâte avec deux couches de papier d’aluminium. Cuire 10 minutes.

Enlever le papier d’aluminium; cuire 5 minutes de plus. Verser la noix de coco sur la croûte et laisser reposer. Réduire la température du four à 350°F.