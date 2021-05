Croquants à l’avoine

Dans un grand bol, battre le shortening en crème avec les sucres jusqu’à obtention d’un mélange léger et mousseux. Ajouter les œufs, un à la fois, en battant bien à chaque fois. Incorporer la vanille tout en battant. Dans un autre bol, mélanger bien les flocons d’avoine, la farine, le bicarbonate de soude, le sel, la muscade et la cannelle. Incorporer graduellement à la préparation crémeuse.

Déposer par généreuses cuillérées à soupe, espacées de 5cm, sur des plaques à pâtisserie non graissées. Aplatir avec une fourchette. Cuire au four à 180°C (350°F) de 10 à 12 minutes, où jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés. Démouler sur des grilles métalliques et laisser refroidir.