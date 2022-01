Recette de biscuits chinois avec messages

Préchauffer le four à 400°F. Écrire des messages sur de petites bandes de papier (3 ½ x ¼ po) en s’inspirant des biscuits chinois du resto, puis réserver. Tapisser une plaque de cuisson antiadhésive de papier sulfurisé. À l'aide d'un crayon, dessiner deux cercles de 3 ½ po sur une feuille de papier parchemin. Placer le papier – le côté avec la marque du crayon à l’enver – sur la plaque à pâtisserie et mettre de côté.

Dans un petit bol, battre le beurre, le sucre, le blanc d'œuf et la vanille. Ajouter la farine et bien mélanger. Étendre 1 c. à soupe de pâte sur chaque cercle. Cuire au four de 4 à 5 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit légèrement dorée.