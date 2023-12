Nos recettes avec du chou frisé (ou 24 délicieuses façons d’apprêter le kale)

On utilise une variété de produits du jardin dans cette salade de jeune chou frisé aux courgettes et aux oignons doux. La vinaigrette au yogourt ajoute une délicieuse touche de lime.

Cette salade est un moyen facile et délicieux de manger vos superaliments! Elle se bonifie après un temps au frigo, et peut donc être faite à l’avance. Vous pouvez faire votre vinaigrette maison à la moutarde et au miel, mais tous les types conviennent.

Taste of Home

Salade de chou frisé aux fraises

Cette salade fraîche et délicieuse se prépare en un tournemain. Les fraises tranchées et la menthe fraîche lui apportent une touche doublement estivale, et le bacon émietté et les amandes grillées, un croquant impeccable.