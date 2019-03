20 questions à poser avant d’acheter un véhicule

19 / 20

Stokkete/Shutterstock

Est-ce que je peux avoir une copie du contrat et y réfléchir chez moi?

Souvent, on vous pousse à prendre une décision rapidement. Si vous n’aimez pas vous sentir bousculé et si vous voulez lire attentivement les clauses et les implications du contrat – en plus de réfléchir à votre choix —, demandez d’avoir une copie du contrat et repartez chez vous. On pourrait vous dire que l’offre n’était valable que pour la journée même, mais un vendeur bien intéressé et consciencieux fera un suivi avec vous dans les prochains jours…

