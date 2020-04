Ces 8 génies ont marqué l’histoire alors qu’ils étaient en quarantaine

3 / 9 GRAPHICAARTIS/GETTY IMAGES William Shakespeare C’est aussi en quarantaine que Shakespeare aurait écrit le Roi Lear. Bien que cela soit aujourd’hui impossible à prouver, le dramaturge anglais a toutefois traversé de nombreuses périodes de peste au cours de sa vie – mais rien n’indique hors de tout doute que l’homme lui-même n’ait jamais été en quarantaine. La ville de Londres avait été fermée en raison d’épidémies de peste bubonique, incluant les théâtres qui, selon le Guardian (en anglais seulement), ont été fermés de façon massive pendant la décennie la plus prolifique de Shakespeare en tant qu’écrivain – c’est-à-dire 1603-1613. Shakespeare aurait écrit plusieurs poèmes, dont Vénus et Adonis, lors de la fermeture des théâtres. Et la première représentation du Roi Lear, à la fin de 1606, est certainement venue dans la foulée d’une épidémie à Londres, cet été-là. Roméo et Juliette (de Shakespeare) est d’ailleurs l’un des grands classiques à lire ou à relire!

4 / 9 APIC/GETTY IMAGES Victor Hugo Vous connaissez bien Les Misérables pour avoir vu les adaptations au cinéma, en long métrage ou en comédie musicale… À l’origine, cette histoire est un grand roman écrit par l’auteur français Victor Hugo. En 1851, désenchanté par la situation sociale en France, Hugo ne se gêne pas pour critiquer ouvertement la politique de Napoléon III et va même jusqu’à faire un appel à la résistance. Les choses tournent mal, et devançant le bannissement décrété contre lui, le poète décide alors volontairement de s’exiler. Cet exil qui l’emmène à Bruxelles en Belgique, ensuite sur l’île de Jersey et finalement à Guernesey, durera vingt ans. Ces deux décennies passées loin de son pays d’origine furent toutefois très prolifiques en écriture. Non seulement Hugo écrira trois livres de poésie, mais il produira la majorité des Misérables: cet ouvrage commencé des années plus tôt sera finalement terminé en exil. C’est donc loin de la France et désenchanté, qu’il écrit l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature française.