13 curiosités du musée du Prado

En 2016, Clara ­Peeters est devenue la première femme peintre à être exposée en solo au Prado. Les œuvres de trois grandes artistes de la Renaissance et du baroque sont exposées au musée, mais elles étaient peu connues du grand public jusqu’à ce qu’en avril dernier de nombreux écrans installés à Madrid aient présenté leurs œuvres. Celles d’Artemisia Gentileschi, une peintre de la Renaissance italienne, célèbre pour ses portraits féminins, comme ceux de Lucrèce, Bethsabée et Cléopâtre; de Sofonisba Anguissola, considérée comme la première artiste à succès de la Renaissance, qui a travaillé à la cour du roi Philippe II; et de Clara Peeters, une ­artiste flamande qui a popularisé l’usage des autoportraits dissimulés dans des éléments de natures mortes.

Les plus copiés

Les artistes les plus copiés dans l’histoire du musée sont, dans l’ordre: Velázquez, Goya et Murillo. Selon le registre des copistes, chacun des trois peintres a donné lieu à plus de 5000 reproductions. Les œuvres les plus fréquemment copiées sont Le triomphe de Bacchus, le Christ crucifié et Les fileuses de Velázquez; La vendange, La poule aveugle et Le parasol de Goya; L’Immaculée Conception et La Vierge au chapelet de Murillo, et les Dolorosas de Titien. Bien que les copies des Ménines de Velázquez ne soient plus autorisées, il y a encore un siècle, il s’en faisait 20 reproductions chaque année.