8 bonnes raisons de connaître votre groupe sanguin

Maladie cardiaque: les types AB, B, et A augmentent le risque

Selon une vaste étude publiée dans BMC Medicine, les personnes dont le groupe sanguin est A, B ou AB présentent un risque accru de maladie cardiaque et ont une espérance de vie inférieure à celle des personnes dont le sang est de type O. Après avoir suivi plus de 50 000 personnes (certaines d’âge moyen et d’autres plus âgées) pendant sept ans, les chercheurs ont constaté que jusqu’à 9% des décès dus à des causes cardiovasculaires pouvaient être attribués à des personnes n’étant pas du groupe sanguin O.

Cependant, comme tout médecin vous le dira, les facteurs liés au mode de vie comme le poids, le tabagisme et l’alimentation ont un impact beaucoup plus important sur les maladies du cœur. Et contrairement au groupe sanguin, ils peuvent être modifiés. Assurez-vous de reconnaître les signes que vous risquez de faire une crise cardiaque.