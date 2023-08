13 faits sur les événement climatiques extrêmes

Jon Shore/Shutterstock Les animaux préviennent-ils vraiment la météo? La croyance que les animaux prévoient le temps (vaches qui se couchent à l’approche de la pluie, oiseaux qui volent plus bas avant un orage) n’est le plus souvent pas démontrée. Elle l’est dans le cas des requins côtiers qui nagent bien en eau plus profonde quand la pression atmosphérique chute avant une tempête. Parfois, les animaux deviennent eux-mêmes le phénomène météo. Il en est ainsi de grenouilles ou de poissons qui, aspirés par une trombe ou une tornade, retombent en pluie au loin, comme ces anchois tombés du ciel sur San Francisco, en 2022. Apprenez-en davantage sur ces 6 phénomènes bizarres qui annoncent un orage.

Marc Bruxelle/Shutterstock L’influence du verglas sur les branches Quand une pluie froide gèle en s’approchant du sol, le poids des branches des arbres peut être multiplié par 30. Le grand verglas de 1998 a ainsi couché des millions d’arbres dans le sud du Québec, l’est de l’Ontario, le nord de la Nouvelle-Angleterre et de New York. L’accumulation de glace a aussi arraché une énorme quantité de fils et de câbles électriques (dont la longueur pourrait faire trois fois le tour du monde) provoquant des pannes qui ont privé de courant plus de cinq millions de personnes pendant plus de 30 jours.