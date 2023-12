13 faits magiques sur le monde de Disney

Ivan Marc/Shutterstock

Marvel et Disney: quand deux univers s’unissent

En 2009, Disney achetait l’univers Marvel pour 4 milliards $US, une de ses plus importantes acquisitions, qui vaut aujourd’hui plus de 59 milliards $US. Le divertissement (les films) ne compte pourtant que pour 11% du chiffre d’affaires de Disney. La télévision et le réseau de médias (Disney possède ABC, ESPN, FX et National Geographic, entre autres) sont la source de revenus la plus importante (35%), suivi des parcs d’attractions et des produits Disney (33%). Les services de streaming (Disney +) pèsent pour leur part 21%.