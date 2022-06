Pourquoi le papier hygiénique est-il blanc (et autres faits insolites sur les couleurs)

Lilli Day/Getty Images Pourquoi la gomme à mâcher est rose Le destin aurait voulu qu’il y ait du colorant rose vif à la Fleer Chewing Gum Company, au moment où l’employé, Walter Diemer, expérimentait en 1928 sa nouvelle recette de gomme, comme il le faisait souvent durant ses temps libres. Le jeune homme de 23 ans a mis au point une gomme moins collante et plus souple, qui permettait de plus grosses «balounes». Il a versé du colorant rose, et la gomme iconique de l’Amérique a vu le jour. Savez-vous que mâcher de la gomme peut vous donner des rides plus rapidement? Cela fait d’ailleurs partie ces habitudes quotidiennes qui peuvent favoriser les rides.



Anthony Bradshaw/Getty Images Pourquoi l’argent est vert Pourquoi les guichets automatiques ne distribuent-ils pas de billets violets? À cause de la teinture longue durée. Lorsque les billets de papier ont commencé à circuler, en 1929, le Bureau américain de la gravure et de l’impression a choisi l’encre verte pour sa résistance aux variations chimiques et physiques. Et à l’époque, le pigment vert était abondant et permettait des impressions rapides.