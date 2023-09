11 mythes sur la météo qu’il faut cesser de croire

Nicole Fornabaio/Rd.com, iStock/painterr Mythe: Mettre du ruban adhésif autour des fenêtres pendant un ouragan protège la maison. On conseillait autrefois de protéger les fenêtres avec du ruban adhésif pour prévenir leur éclatement, mais cela peut, au contraire, augmenter la taille et le danger des éclats de vitre. Ce calfeutrage peut également donner une fausse impression de sécurité, et réduire votre réflexe de repli dans un lieu sûr et sans fenêtres. Choisissez plutôt des moyens éprouvés comme les volets anti-ouragan ou les fenêtres résistantes aux chocs. Jetez un coup d’œil à ces situations où les conditions météorologiques ont changé le cours de l’Histoire.

Nicole Fornabaio/Rd.com, iStock/painterr Mythe: L’air froid rend malade. Ce mythe n’est pas totalement faux. Les virus, et non la température, sont à l’origine des rhumes. Mais les journées froides peuvent nous rendre plus vulnérables aux méchants microbes hivernaux. Même bien emmitouflés, nos visages sont souvent exposés aux intempéries. Quand notre nez devient froid, les vaisseaux sanguins se contractent, et notre réaction immunitaire diminue, laissant pénétrer les virus, selon le Common Cold Centre de l’Université Cardiff, en Angleterre. Et comme nous sommes plus souvent à l’intérieur durant l’hiver et entourés de personnes, les microbes se propagent plus vite. Un froid de canard ou de chien sont deux des expressions à découvrir pour parler de la météo d’hiver.