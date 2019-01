10 / 10

Minneapolis et St-Paul, Minnesota

Citées comme faisant partie des 10 meilleures villes hivernales les lecteurs du magazine National Geographic Traveler, les villes jumelles reçoivent chaque année une moyenne de 115 cm (45,3 pouces) de neige et passent, bon an mal an, 100 jours par an avec au moins un pouce de neige au sol. Vous y trouverez bien sûr du ski, du patinage et de la raquette, ainsi que de la pêche sur glace, de la course sur les sentiers d’hiver, mais aussi des activités plus originales comme le ski attelé : du ski tiré par un chien sur harnais (l’apprentissage dans un club est recommandé). Les mordus de glissades voudront essayer la Suicide Hill au Kenwood Park, que les journaux locaux décrivent comme « un parcours à pic et périlleux parsemé d’arbres énormes, de bosses artificielles et des corps hors d’haleine d’autres glisseurs, à la suite d’un écrasement particulièrement réussi. »

