Les 30 compagnies aériennes les plus propres au monde, selon les passagers

Certains avions peuvent être vraiment sales, mais voici les 30 compagnies aériennes les plus propres au monde!

Si vous voyagez fréquemment, vous savez à quel point certains avions peuvent être sales. Qui sait ce que les trois dernières personnes ont fait dans le siège avant vous? Lorsque vous en aurez assez des regards de vos compagnons de voyage parce que vous essuyez votre tablette et votre appuie-tête, vous préfèrerez réserver votre prochain vol avec l’une des compagnies aériennes qui viennent d’être élues parmi les plus propres au monde. Portez une attention particulière aux bouches d’aération quand vous faites le nettoyage rapide de votre siège : c’est l’endroit de l’avion le plus exposé aux bactéries.

Liste des compagnies aériennes gagnantes

Les trophées Skytrax pour les compagnies aériennes ont récemment publié leur liste de gagnants. L’un de leurs trophées offre un classement des cabines d’avion les plus propres du monde. Les passagers apprécient la «propreté et la présentation des sièges, des tables, de la moquette, des panneaux de cabine et des toilettes» des différentes compagnies aériennes. ANA All Nippon Airways, la compagnie aérienne japonaise dont la flotte est la plus importante, arrive en tête du palmarès 2018.

Une fois que vous aurez réservé votre vol dans l’une de ces compagnies aériennes, prenez le temps d’apprendre ce que vous ne devriez jamais faire dans un avion.

Viennent ensuite EVA Air, Asiana Airlines, Singapore Airlines et Japan Airlines, tous des transporteurs asiatiques. Jetez un coup d’œil aux 30 autres meilleurs ci-dessous.

Ces compagnies aériennes offrent peut-être des avions propres et clinquants, mais vous n’êtes pas au bout de vos peines : méfiez-vous de cet endroit le plus sale dans les aéroports.