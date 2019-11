Stress et anxiété durant les fêtes: 29 trucs simples pour mieux les gérer

Les fêtes de fin d’année sont-elles une période de réjouissance ou le stress prend-il toute la place? Voici les conseils de nos experts pour relaxer et plonger sereinement dans l’esprit des fêtes.

Est-ce vraiment «le plus beau moment de l’année»?

C’est une période supposément heureuse, pourtant Noël et le Jour de l’an peuvent générer beaucoup de stress et d’anxiété. Les conflits familiaux, les mille et une activités prévues et l’achat des cadeaux sont la pointe de l’iceberg du stress.

Apprendre à traverser les nombreux défis des fêtes de fin d’année sans perdre la raison est essentiel, selon la psychologue Lisa S. Larsen. «Si vous vivez beaucoup de stress, votre corps est constamment dans le mode “de lutte et de fuite”, qui peut être dommageable pour votre santé à long terme.» Le stress est lié à de nombreux problèmes médicaux, allant du simple rhume à l’obésité. «Mettez-vous en mode relaxation et votre système nerveux parasympathique prendra le dessus et vous aidera plutôt à vous reposer et à bien digérer.» Voici comment traverser la période des fêtes quand on souffre de phobie sociale, un mal qui touche 12% de la population.

Ainsi, pour être heureux et en bonne santé pendant les fêtes, vous devez commencer par prendre soi de vous. Voici comment.