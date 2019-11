Traverser la période des fêtes quand on souffre de phobie sociale

La phobie sociale, qui affecte 12% de la population, peut gâcher la vie de ceux qui en souffrent. Voici quelques stratégies pour apprendre à vivre mieux.



Fizkes/Shutterstock

Prendre conscience de son langage corporel

«Les sujets qui souffrent d’anxiété, ou qui craignent d’être rejetés, adoptent souvent une attitude fermée. Ils ont les bras repliés sur la poitrine, parlent à voix basse et se tiennent en retrait, explique Martin Antony, professeur de psychologie à l’université Ryerson, à Toronto. En les voyant, on se dit qu’ils ne veulent pas se mêler aux autres et on s’éloigne.» Décroiser les bras fait d’ailleurs partie des 8 manières d’inspirer confiance dans le langage corporel!

Pour Martin Antony, casser le cycle de gêne et d’exil intérieur demande de lutter contre des comportements qui repoussent les autres. Vous ne savez pas vraiment à quelle distance vous tenir des autres pour ne pas envahir leur espace? Observez ceux qui vous entourent et suivez leur exemple. Et puis, parlez un peu plus fort qu’à l’habitude – si l’on ne vous entend pas, il est facile de vous ignorer sans le vouloir, ce qui peut aggraver votre malaise.